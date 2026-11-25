Как и предупреждали в МЧС, снегопад начался в Ярославле вечером 24 ноября. Осадки продолжались всю ночь и не прекратились утром 25 ноября. Дороги, машины и дома оказались укрыты плотным слоем снега.
Утреннюю рутину ярославцев нарушил транспортный коллапс: пробки в городе достигли 8 баллов. Модным иномаркам пришлось выбираться из снежной каши, пешеходам — прокладывать себе путь по заснеженным тротуарам.
Привычные городские пейзажи преобразились: деревья и кустарники покрылись белыми шапками, противоположный берег Волги практически скрылся в снежной пелене, а последние осенние листья стали яркими пятнами на фоне зимнего пейзажа.
В новом фоторепортаже 76.RU показываем, как в город пришла зима.
Как ранее предупреждали синоптики, на Центральную Россию обрушился балканский циклон Wilka. На фоне снегопада и сильного ветра в деревняхЯрославского, Даниловского, Большесельского и Переславль-Залесского округовпропало электричество.
Непогода задержится в регионе до вечера 25 ноября.