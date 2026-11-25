Зима пришла в Ярославль раньше срока Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как и предупреждали в МЧС, снегопад начался в Ярославле вечером 24 ноября. Осадки продолжались всю ночь и не прекратились утром 25 ноября. Дороги, машины и дома оказались укрыты плотным слоем снега.

Утреннюю рутину ярославцев нарушил транспортный коллапс: пробки в городе достигли 8 баллов. Модным иномаркам пришлось выбираться из снежной каши, пешеходам — прокладывать себе путь по заснеженным тротуарам.

Привычные городские пейзажи преобразились: деревья и кустарники покрылись белыми шапками, противоположный берег Волги практически скрылся в снежной пелене, а последние осенние листья стали яркими пятнами на фоне зимнего пейзажа.

В новом фоторепортаже 76.RU показываем, как в город пришла зима.

Снежная пелена окутала Волгу, почти полностью скрыв дальний берег Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на сильный ветер и метель, жители Ярославля не отказываются от прогулок у воды со своими четвероногими друзьями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зеленая трава выделяется на фоне белого снега Источник: Александр Куренной / 76.RU

Природа окрасила привычный пейзаж набережной в чёрно-белые тона Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пейзаж больше напоминает разгар зимы, чем последние дни осени Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пока на основных дорожках ещё можно пройти с коляской, заснеженные дворы становятся настоящим препятствием для родителей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коммунальные службы и жители Ярославля вышли на уборку снега, расчищая дорожки и тротуары лопатами Источник: Александр Куренной / 76.RU

До дворов дворники пока не добрались Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улицы Ярославля приобрели по-настоящему зимний облик Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ягодки на белом фоне словно красные пятна Источник: Александр Куренной / 76.RU

На городских улицах снег начинает таять, образуя лужи и слякоть Источник: Александр Куренной / 76.RU

Снежные шапки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Заснеженные скверы и парки стали местом прогулок для жителей Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Среди белоснежного покрова еще видны последние краски осени Источник: Александр Куренной / 76.RU

Снежинки продолжают кружиться над укрытыми снегом городскими скамейками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Город все больше погружается в зимнюю атмосферу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Укрывшись от порывов ветра капюшонами и поднятыми воротниками, ярославцы продолжают свой путь сквозь метель Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как ранее предупреждали синоптики, на Центральную Россию обрушился балканский циклон Wilka. На фоне снегопада и сильного ветра в деревнях Ярославского, Даниловского, Большесельского и Переславль-Залесского округов пропало электричество.