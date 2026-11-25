Снегопад парализовал движение поездов на российских железных дорогах Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Мощный снегопад, который обрушился на Центральную Россию с вечера 24 ноября, парализовал движение поездов. По данным пресс-службы «Федеральной пассажирской компании» («ФПК»), задерживаются 35 составов дальнего следования, максимальное время опоздания достигает 11 часов.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, получают питание на станциях Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза.

Как ранее предупреждали синоптики, уже вторые сутки в Рязанской и Московской областях хозяйничает балканский циклон Wilka.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области 25 ноября несколько поездов отправятся с начальных станций позже обычного:

№ 4 Москва — Кисловодск отправится не ранее 12:00 вместо 8:17;

№ 240 Москва — Воронеж отправится не ранее 12:30 вместо 8:09;

№ 12 Москва — Анапа отправится не ранее 17:00 вместо 10:50;

№ 239 Воронеж — Москва отправится не ранее 20:30 вместо 16:11;

№ 238 Москва — Воронеж отправится не ранее 19:00 вместо 16:49;

№ 131 Москва — Орск отправится не ранее 19:00 вместо 15:00.

Обо всех изменениях пассажиры получают СМС-уведомления.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги (она начинается по направлению из Москвы, от Александрова на север), обстановка спокойная. Задержек пассажирских поездов не зафиксировано.

Снегопад парализовал работу поездов Источник: «Погода от шефа. Михаил Леус» / T.me

Максимальное время опоздания составляет 11 часов Источник: «Погода от шефа. Михаил Леус» / T.me

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, в Москве пассажиры предупредили о задержках пригородных поездов в Казанском направлении.