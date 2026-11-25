ООО «Аир Магистраль» было образовано в 2015 году и зарегистрировано в Москве. Основным видом деятельности указано производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика.

На конец 2025 года выручка компании составила 3,2 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 15,5 млн.

Владеет и руководит компанией бизнесмен Алексей Кучмин. По совместительству — депутат Московской городской думы по избирательному округу № 29, к которому относятся: Северное Чертаново, Центральное Чертаново и часть Южного Чертанова.

Предпринимателю принадлежат еще несколько компаний. Например, ООО «Ивк Аир Групп» и «Производственная компания „Качественное Оснащение Дорог“».