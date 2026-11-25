Областной Минстрой выдал разрешение на строительство грузового терминала аэропорта «Золотое кольцо» под Ярославлем. Об этом 25 ноября сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В ближайшее время начнется возведение фундамента. Ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2028 года, после чего комплекс сможет принимать около 50 тысяч тонн грузов в год», — рассказал глава региона.
Губернатор отметил, что в Туношне уже идет строительство пассажирского терминала внутренних линий. Его планируют открыть в 2027 году. Также разрабатывается проект международного терминала, который хотят построить до конца 2030 года. Однако власти пока так и не нашли подрядчика для выполнения проекта.
Первый камень в основание пассажирской зоны был заложен 13 мая 2025 года.
«Кроме того, из федерального бюджета выделено 4,3 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы по нацпроекту „Эффективная транспортная система“. Уже заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку документации», — дополнил губернатор.
Планируется, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до миллиона пассажиров ежегодно и обеспечивать грузовые авиаперевозки для шести регионов Центральной России: Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Тверской областей.
Ранее в Ярославле нашли компанию, которая займется подготовкой участка к строительству грузового терминала в аэропорту в Туношне. За работы ей заплатят 82,5 млн рублей. Контракт на подряд получило ООО «АИР Магистраль». Указано, что участок должен быть готов к 28 февраля 2027 года. Судя по документации, фирма должна будет также заложить фундамент терминала.
Что известно о подрядчике
ООО «Аир Магистраль» было образовано в 2015 году и зарегистрировано в Москве. Основным видом деятельности указано производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика.
На конец 2025 года выручка компании составила 3,2 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 15,5 млн.
Владеет и руководит компанией бизнесмен Алексей Кучмин. По совместительству — депутат Московской городской думы по избирательному округу № 29, к которому относятся: Северное Чертаново, Центральное Чертаново и часть Южного Чертанова.
Предпринимателю принадлежат еще несколько компаний. Например, ООО «Ивк Аир Групп» и «Производственная компания „Качественное Оснащение Дорог“».
Аэропорт в Туношне реконструируют по инвестиционному соглашению с инвестором «Аэрофьюэлз».
Власти также обсуждают строительство новой гостиницы и стоянки на три тысячи машин в районе воздушной гавани. Сюда также хотят проложить новую дорогу.