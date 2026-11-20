Прокуратура потребовала деньги для семей погибших в Кубринске заводчан Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прокуратура Ярославской области подала иски к ООО «Салют Юг» в интересах семей погибших при взрыве сотрудников пиротехнического предприятия в Кубринске Переславль-Залесского округа. Информация об этом появилась на сайте Переславского районного суда.

Указано, что ведомство подало суммарно 10 исков 2 и 3 ноября. Гражданские дела проходят по статье о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты). То есть с предприятия будут требовать невыплаченную погибшим сотрудникам зарплату в пользу их родственников. А также компенсации за несчастный случай на производстве. Запрошенные суммы пока не раскрываются.

Первые заседания пройдут уже в начале декабря.

Во время взрыва и пожара на предприятии в Кубринске погибли 14 человек — 13 сотрудников завода и местная жительница, которая занималась работами на огороде неподалеку.

Заводом в Кубринске владело ООО «Салют Юг». Учредитель и директор компании Алексей Пронин сейчас находится в СИЗО. После ЧП его обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников (часть 3 статьи 217 УК РФ), и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 223.1 УК РФ).

Напомним, ЧП в селе Кубринск на границе Ярославской и Московской областей случилось 28 сентября 2026 года. На местном заводе по производству пиротехники произошел взрыв. Ударной волной в окрестных домах выбило окна, летящие в разные стороны кирпичи ломали крыши. Погибли 14 человек.

Одна женщина, работавшая на предприятии, чудом выжила — в момент ЧП она вышла из здания на улицу, чтобы позвонить. В первые часы после пожара ее госпитализировали в Переславскую ЦРБ с травмой ноги, затем пациентку перевезли в Соловьевскую больницу в Ярославле. Мы говорили с ней после произошедшего.

Ранее мы делали репортаж из села, где произошла трагедия. Местные жители рассказали, что раньше уже жаловались на работу предприятия.

После случившегося были задержаны гендиректор ООО «Салют Юг», а также местный участковый и сотрудник МЧС.