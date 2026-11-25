В 2027 году у жителей России будет больше коротких рабочих недель — за весь год их ожидается семь. Два таких периода продлятся всего по три дня, а еще пять — по четыре. Об этом говорится в постановлении правительства о переносе выходных дней.
Такие короткие недели появляются из-за праздников, которые выпадают на середину недели. Власти переносят выходные, благодаря чему россияне отдыхают дольше, а после праздников выходят на работу не на пять дней, а на три или четыре.
Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в феврале. Из-за празднования Дня защитника Отечества выходной с субботы, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому жители страны будут отдыхать три дня подряд, с 21 по 23 февраля, а после праздников отработают с 24 по 26 февраля.
Трехдневный график ожидает и в начале ноября. День народного единства выпадает на четверг, 4 ноября, а нерабочий день со 2 января перенесли на пятницу, 5 ноября. В итоге россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября, а перед праздником отработают всего три дня — с 1 по 3 ноября.
Остальные пять коротких недель будут четырехдневными. Первый такой период ждет жителей страны после Международного женского дня. Праздник выпадает на понедельник, 8 марта, поэтому россияне отдохнут с 6 по 8 марта. Затем они выйдут на работу на четыре дня — с 9 по 12 марта.
Следующая четырехдневка приурочена к Празднику Весны и Труда. Первое мая выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 3 мая. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а затем отработают четыре дня — с 4 по 7 мая.
Еще один короткий период ожидает после Дня Победы. Девятое мая выпадает на воскресенье, поэтому нерабочий день перенесли на понедельник, 10 мая. В итоге жители страны отдохнут с 8 по 10 мая, а после праздников выйдут на работу с 11 по 14 мая.
Одна короткая неделя ждет жителей страны летом. День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня. В итоге отработать придется с 15 по 18 число.
Замыкает список предновогодняя неделя. Из-за переноса выходного с 3 января пятница, 31 декабря, станет нерабочей. В итоге россияне отработают всего четыре дня — с 27 по 30 декабря.
Кроме того, накануне государственных праздников жители страны будут трудиться на один час меньше. Всего в 2027 году будет четыре таких сокращенных рабочих дня: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.
Всего в 2027 году при пятидневке россияне отработают 247 дней. Отдохнуть они смогут 118 дней.
Постановление о переносе выходных дней на 2027 год подписал премьер-министр Михаил Мишустин 17 сентября 2026 года. На основе этого документа Минтруд утвердил производственный календарь.
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