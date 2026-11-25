Вся история успеха Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU / Городские медиа

Кирилл Чернышенко родился и вырос в Омске. С пяти лет занимался фигурным катанием, но в подростковом возрасте понял, что это не его, и заинтересовался актерской профессией. Окончил омский музыкально-педагогический колледж, а потом уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ.

Правда, со льдом он не попрощался: сначала вернулся на него как участник «Ледникового периода» (0+), а затем сменил фигурные коньки на хоккейные ради роли в сериале «Седьмой игрок» (16+). В этом проекте ему доверили играть капитана команды — персонажа по фамилии Манин. Актеры тренировались по 12 часов.

Кирилл поработал в кадре с Антоном Лапенко, который играет в сериале роль тренера.

«Антон Лапенко для меня открытие, человеческое и актерское. Он очень скромный. Как он и играет фигуриста, который пришел в хоккейную команду, так он себя и ощущал. Не позволял себе чего-то лишнего, вел себя очень скромно. Лапенко и его роль — 100-процентное попадание, на мой взгляд. Хоккеем он не очень интересуется, насколько я знаю. Рассказывал, занимается дрифтом, машинами», — рассказал Кирилл Чернышенко.