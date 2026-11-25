ДТП с подростками в Ярославле Источник: ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max

Ярославский подросток, попавший в ДТП 23 ноября, скончался в больнице от полученных травм. Эту информацию 76.RU подтвердили в полиции.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — дополнили в УМВД России по Ярославской области.

Также появились кадры, на которых зафиксирован момент ДТП. Они записаны на видеорегистратор в машине, которая столкнулась с мотоциклом.

Судя по видео, подростки врезались в правую от водителя часть автомобиля. От удара в машине разбилось лобовое стекло.

Момент ДТП Источник: ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max

Само происшествие случилось в 18 часов 20 минут 23 ноября в Ярославле на улице Красноборской, в районе дома № 17.

По предварительной информации, 57-летняя водительница Renault Logan, сворачивая налево, не уступила дорогу мотоциклу Kugoo, который ехал по встречному направлению. На мотоцикле ехали два несовершеннолетних юноши. Они получили травмы. В тот день с места происшествия их увезли в больницу.