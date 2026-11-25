Цены на красную икру бьют рекорды Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Перед праздниками продажи рыбной икры традиционно растут. Но в этом году россиян шокировали цены на деликатес — уже сейчас килограмм красной икры в среднем стоит 20 000 рублей. К Новому году стоимость может взлететь вдвое.

Эксперты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса рассказали нашим коллегам из 93.RU, как отличить качественный деликатес от подделки и правильно его хранить. Сохраняйте себе памятку, она особенно актуальна в этом году, когда икра стала очень дорогой.

Какую икру выбирать

Красную икру дают кета, горбуша, кижуч, нерка, чавыча и форель. У каждого вида свои особенности: у горбуши — нежная оболочка и мягкий вкус, у кеты — крупные зерна, у нерки и кижуча — насыщенный цвет и легкая горчинка.

Черную икру получают от осетровых: белуги, осетра, севрюги и стерляди. Самой крупной и дорогой считается белужья, а стерляжья отличается мелким золотистым зерном и едва уловимой сладостью.

Икра нового улова обычно поступает в продажу после путины, пик которой приходится на июль — начало сентября. Однако покупать деликатес можно круглый год: важно обращать внимание не только на дату, но и на состав, условия хранения и происхождение.

На что обращать внимание при покупке

На упаковке должны быть указаны:

производитель;

вид рыбы;

дата изготовления;

срок годности;

условия хранения.

Надписи «Свежая», «Отборная» и «Премиум» сами по себе не гарантируют качество: ориентироваться нужно на маркировку и ГОСТ.

Кроме самой икры в ее составе должны быть только соль и разрешенные консерванты. Длинный список красителей, загустителей и ароматизаторов может говорить о том, что это смесь натуральной и имитированной икры.

Жестяная банка не должна быть вздутой или деформированной. У стеклянной тары крышка должна быть герметичной, а икринки — целыми, однородными по цвету и размеру.

Разрешенными для икры считаются консерванты Е-200 (сорбиновая кислота), Е-201 (сорбат натрия), Е-202 (сорбат калия), Е-203 (сорбат кальция), Е-211 (бензоат натрия), Е-212 (бензоат калия), Е-213 (бензоат кальция). Все эти коды начинаются на цифру 2, а значит, входят в группу консервантов (Е-200 — Е-280), то есть веществ, благодаря которым продукт хранится дольше.

Внимательно изучайте состав Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Самым опасным считается Е-239 (уротропин). Его исключили из перечня пищевых добавок еще в 2009 году, но недобросовестные производители могут нарушать запреты.

E400 — E481 — стабилизаторы, эмульгаторы, загустители, E600 — E637 — усилители вкуса и аромата, а также красители, которые кладут в имитацию икры.

Как проверить икру дома

Несколько икринок можно опустить в горячую воду. Натуральные слегка побелеют и опустятся на дно, а искусственные растворятся и окрасят воду.

У натуральной икры внутри зерна видно темное ядро — зародыш. У искусственной такого «глазка» нет, а сами икринки обычно более плотные.

Икра в этом году дешевле, чем в прошлом Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Как хранить икру

Держите деликатес в плотно закрытой таре при температуре от −4 до −6 °C. Продукт с добавлением консервантов может пролежать до года, без них — около четырех месяцев.

После вскрытия жестяной банки икру лучше переложить в стеклянную, керамическую или пластиковую емкость и съесть в течение 1–3 суток. Если покупали на развес, лучше употребить ее в течение суток.

Чтобы сохранить деликатес до праздника, его можно заморозить небольшими порциями в герметичном контейнере при −18 °C. Повторно замораживать икру нельзя, а размораживать — только в холодильнике в течение 10–12 часов.

Памятка о том, как правильно выбрать икру Источник: 93.RU

Не ешьте икру с кислым или аммиачным запахом, мутную, липкой консистенции или с помутневшей жидкостью: это признаки порчи и риск пищевого отравления.

А что с ценами в 2026 году?

В этом году в России сложился дефицит красной икры из-за того, что рыбы оказалось слишком мало. Один из продавцов на рынке объяснил журналисту 93.RU, что «тунец сожрал лосось».

Стоимость деликатеса в этом году неприятно удивила: в некоторых регионах она выросла вдвое. К примеру, в Краснодаре икру кеты продавали за 17 500 рублей за кило, икру чавычи — по 18 500 рублей. При этом продавцы говорили, что ближе к праздникам цены повысят до 40 000 рублей за килограмм.

В магазинах деликатес тоже подорожал: на юге лососевая икра кеты стоит 2500 рублей за баночку 80 граммов. Такой же объем нерки — 2400 рублей. За 300 граммов икры горбуши в супермаркете просят 6600 рублей, то есть 22 000 рублей за кило.

Технолог и основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов подтвердил 93.RU, что в этом году икры было произведено в три раза меньше, чем в прошлом. Снижения цен ожидать не стоит, более того, они будут только расти.

«Если задача — купить икру к Новому году, то брать нужно сейчас. Лучше не тянуть. Относительно того уровня, что сейчас, цены не снизятся: они уже на максимуме. Добавлю, что, естественно, нужно выбирать только продукцию с маркировкой „Честный знак“. И ни в коем случае не делать это через мессенджеры или знакомых, которые обещают, что привезут икру с Камчатки, но на деле это обман, вестись на него не нужно», — советует Викторов.