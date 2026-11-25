У Дженнифер есть ребенок Источник: jenniferbarretpr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В столице Пуэрто‑Рико, Сан‑Хуане, завершился 75‑й конкурс «Мисс Вселенная». Титул завоевала 27‑летняя Дженнифер Баррето, представлявшая Пуэрто‑Рико. Она обошла 115 других участниц — всего за корону боролись 116 девушек из разных стран мира.

«Корона нашла свою королеву! Дженнифер Баррето — ваша „Мисс Вселенная — 2026“», — сообщили организаторы конкурса в публикации в соцсети Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Дженнифер Баррето — дипломированный психолог и социальный работник. Она активно помогает семьям военнослужащих. К тому же Дженнифер стала первой победительницей конкурса, у кого есть ребенок.

+1

Россию на «Мисс Вселенная» представляла 21‑летняя Александра Сташкевич из Тюмени. Она семикратная чемпионка России по чир‑спорту, студентка факультета журналистики и модель. Александра достойно прошла предварительные этапы и вошла в топ‑40 участниц, но в финальную двадцатку не попала и не участвовала в решающей части состязания.

Источник: «Мисс Россия» / Telegram Источник: «Мисс Россия» / Telegram