Нам с детства пели, что не стоит ходить гулять в Африку. Да и вообще в дикую природу двуногим как будто лучше не соваться. Но как это не соваться, когда там столько интересного? Сколько именно — проверили фотографы, готовые на всё, чтобы сделать свой выдающийся кадр. Иногда в погоне за ним они встречают очень забавные сцены, которыми грех не поделиться. Вот и мы делимся — лучшими снимками финалистов конкурса Close-up Photographer of the Year 2026.
Сергей Быстрицкий поймал в кадр сцену из жизни рептилий, которая больше напоминает кадр из индийского фильма. Две ящерицы сошлись в эмоциональной схватке, но со стороны их поединок больше похож на танец. Одна героиня снимка эффектно прогнулась назад, а вторая уже потеряла связь с землей и парит в воздухе вверх тормашками.
Братья Масео и Андреа Грамматико известны макросъемкой насекомых, пауков, земноводных и рептилий. На этот раз в их объективы попала суровая змея, которая всем своим видом дает понять, что с ней лучше не связываться. Но маленькому комару никакие предупреждения нипочем. Примостившись на голове грозной рептилии, он преспокойно пьет ее кровь. Тот случай, когда у тебя есть смертоносный яд и острые зубы, но нет лап, чтобы отогнать комара.
На снимке венгерского фотографа Бенце Мате оказалась компания молодых гиеновидных собак, которые точно знают, что такое командная работа. Как будто начитавшись басни «Лебедь, рак и щука», они теперь понимают, как надо действовать сообща. Вот только что-то все-таки пошло не так.
На другом снимке Бенце Мате запечатлел трогательный момент материнской заботы в дикой природе. Пятнистый кроха-львенок еще спит, но его мама куда-то собралась. Не оставлять же ребенка одного! Поэтому она нежно берет его голову в свою пасть. И малыш чувствует себя в этом положении в абсолютной безопасности.
Хеннинг Ольсен запечатлел необычную сцену на воде, когда уж, собирающийся переплыть с одного берега на другой, неожиданно обзавелся «пассажирами» и стал речным трамваем. Алло, стрекозы, не будьте зайцами, передавайте за проезд!
А Эмма Паркер встретила на своем пути схватку двух якодзун. Ее главные действующие лица — перемазанный в иле краб и илистый прыгун. Уж не знаем, что не поделили эти двое, но повод сойтись в грязевом рестлинге у них должен быть весомый. Может быть, кто-то забрел не в свое болото?
Аргентинский фотограф Дарио Подеста знакомит нас с жизнью семейства патагонских мар. Он подкараулил их у входа в нору, запасся терпением и встретил семейный совет. Мары постарше проверяют, всё ли безопасно снаружи, а самый юный еще не торопится выходить, пока не услышит кодовую фразу «всё чисто».
Еще одним героем Дарио стал милейший морской слон. С такого ракурса и не скажешь, что этот глазастый морской обитатель на самом деле бывает грозным зверем. Как по нам, так по части очарования он может составить конкуренцию даже капибарам и квоккам.
Иногда своих героев фотографы дикой природы находят в самых странных ситуациях и положениях. Например, Питер О'Нил встретил гофера в ловушке, в которую грызун, похоже, забрался нарочно. Впрочем, если посмотреть на его набитые щеки и удивленные бусины глаз, создается впечатление, что приманка все-таки была. В любом случае он определенно зашел не в ту дверь.
Надеемся, Питер помог своей пушистой модели выбраться.