В день два-три раза это упражнение делай, и спина не будет болеть Источник: Joao Pontes / cupoty.com

Нам с детства пели, что не стоит ходить гулять в Африку. Да и вообще в дикую природу двуногим как будто лучше не соваться. Но как это не соваться, когда там столько интересного? Сколько именно — проверили фотографы, готовые на всё, чтобы сделать свой выдающийся кадр. Иногда в погоне за ним они встречают очень забавные сцены, которыми грех не поделиться. Вот и мы делимся — лучшими снимками финалистов конкурса Close-up Photographer of the Year 2026.

Сергей Быстрицкий поймал в кадр сцену из жизни рептилий, которая больше напоминает кадр из индийского фильма. Две ящерицы сошлись в эмоциональной схватке, но со стороны их поединок больше похож на танец. Одна героиня снимка эффектно прогнулась назад, а вторая уже потеряла связь с землей и парит в воздухе вверх тормашками.

Когда пытаешься удержать друга, который решил написать бывшей в три часа ночи Источник: Сергей Быстрицкий / cupoty.com

Братья Масео и Андреа Грамматико известны макросъемкой насекомых, пауков, земноводных и рептилий. На этот раз в их объективы попала суровая змея, которая всем своим видом дает понять, что с ней лучше не связываться. Но маленькому комару никакие предупреждения нипочем. Примостившись на голове грозной рептилии, он преспокойно пьет ее кровь. Тот случай, когда у тебя есть смертоносный яд и острые зубы, но нет лап, чтобы отогнать комара.

Опасность? Я смеюсь в лицо опасности! Источник: Maceo & Andrea Grammatico / cupoty.com

На снимке венгерского фотографа Бенце Мате оказалась компания молодых гиеновидных собак, которые точно знают, что такое командная работа. Как будто начитавшись басни «Лебедь, рак и щука», они теперь понимают, как надо действовать сообща. Вот только что-то все-таки пошло не так.

Когда остался последний кусок пиццы на всю компанию Источник: Bence Mate / cupoty.com

На другом снимке Бенце Мате запечатлел трогательный момент материнской заботы в дикой природе. Пятнистый кроха-львенок еще спит, но его мама куда-то собралась. Не оставлять же ребенка одного! Поэтому она нежно берет его голову в свою пасть. И малыш чувствует себя в этом положении в абсолютной безопасности.

Когда в понедельник утром прозвенел будильник, но у тебя выходной Источник: Bence Mate / cupoty.com

Хеннинг Ольсен запечатлел необычную сцену на воде, когда уж, собирающийся переплыть с одного берега на другой, неожиданно обзавелся «пассажирами» и стал речным трамваем. Алло, стрекозы, не будьте зайцами, передавайте за проезд!

Когда он сказал, что свидание будет «в очень необычном месте». И не соврал! Источник: Henning Olsen / cupoty.com

А Эмма Паркер встретила на своем пути схватку двух якодзун. Ее главные действующие лица — перемазанный в иле краб и илистый прыгун. Уж не знаем, что не поделили эти двое, но повод сойтись в грязевом рестлинге у них должен быть весомый. Может быть, кто-то забрел не в свое болото?

Ты кого рыбой назвал, ракообразный?! Источник: Emma Parker / cupoty.com

Аргентинский фотограф Дарио Подеста знакомит нас с жизнью семейства патагонских мар. Он подкараулил их у входа в нору, запасся терпением и встретил семейный совет. Мары постарше проверяют, всё ли безопасно снаружи, а самый юный еще не торопится выходить, пока не услышит кодовую фразу «всё чисто».

Мы ничего в норе не забыли? Утюг выключили? Источник: Dario Podesta / cupoty.com

Еще одним героем Дарио стал милейший морской слон. С такого ракурса и не скажешь, что этот глазастый морской обитатель на самом деле бывает грозным зверем. Как по нам, так по части очарования он может составить конкуренцию даже капибарам и квоккам.

Когда сказали «Угадай кто?», но ты можешь запрокидывать голову вверх на 130 градусов Источник: Dario Podesta / cupoty.com

Иногда своих героев фотографы дикой природы находят в самых странных ситуациях и положениях. Например, Питер О'Нил встретил гофера в ловушке, в которую грызун, похоже, забрался нарочно. Впрочем, если посмотреть на его набитые щеки и удивленные бусины глаз, создается впечатление, что приманка все-таки была. В любом случае он определенно зашел не в ту дверь.

Когда поверил в акцию «бесплатный сыр только для вас» Источник: Peter O'Neill / cupoty.com