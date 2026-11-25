Большинство доплат для пожилых граждан рассчитывают автоматически Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В декабре сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам. Рассказываем, кому положен перерасчет и на какую сумму можно рассчитывать.

В первую очередь изменения коснутся пенсионеров, которым исполнилось в ноябре 2026 года 80 лет. Для них удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, что дает 9 584,69 рублей. Дополнительно им назначается надбавка на уход — 1 413,86 рубля. В общей сложности пенсионеры заметят на счетах на 10 998,55 рублей больше.

Тем, кому в ноябре впервые установили I группу инвалидности, тоже положено увеличение фиксированной выплаты в два раза. Однако такое повышение дают только один раз. Если пенсионер уже получает удвоенную выплату, например при достижении 80 лет, то второй раз ее не назначат.

Доплата в декабре придет и тем пенсионерам, у которых появились иждивенцы (несовершеннолетние дети, студенты очной формы до 23 лет и другие родственники). Им положено:

за одного — 3 194,90 рубля;

за двух — 6 389,80 рубля;

за трех — 9 584,70 рубля.

В этом случае автоматически деньги не придут. Необходимо предоставить заявление с подтверждающими документами (свидетельство о рождении ребенка, справка из вуза, справка об инвалидности и другие). Это можно сделать в МФЦ, лично или через личный кабинет в Социальном фонде.

В декабре отдельные пенсионеры увидят рост выплат за счет накопления достаточного стажа работы на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Фиксированную выплату увеличат, если человек отработал:

15 календарных лет работы на Крайнем Севере — надбавка составит 50% к фиксированной выплате;

20 лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу, — надбавка будет 30%.

Отдельно действует районный коэффициент. Он увеличивает фиксированную выплату, пока пенсионер живет на Севере. Но при переезде в другую местность эту надбавку снимают, поэтому общая пенсия может уменьшиться. Однако это не отменяет права на процентную надбавку за стаж.

Социальный фонд пересчитает пенсию и тем, кто прекратил работу в ноябре. Им вернут все пропущенные индексации, которые не начислялись, пока пенсионер был трудоустроен. Такой перерасчет делают без заявления, автоматически.

Некоторые из пенсионеров вовсе получат сразу две выплаты: обычную декабрьскую и досрочную январскую. Это коснется граждан, которым поступают деньги с 1-го по 10-е число. Изменения связаны с продолжительными новогодними праздниками, из-за которых банки и почтовые отделения будут работать по особому графику. Следующая выплата поступит на счета только в феврале.

В следующем году запланировано несколько этапов повышения пенсионных выплат. Страховые пенсии планируют увеличить с 1 февраля на уровень фактической инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля провести дополнительную корректировку с учетом доходов Соцфонда.