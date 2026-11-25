Власти платят миллиарды, чтобы сократить расходы населения Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Тарифы на коммунальные услуги нужно изменить и при этом отменить дотации для части населения. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Ключевой вопрос — это меры защиты населения. Вступать в какие-то вопросы обновления, добавления тарифов без защиты населения нельзя. У нас есть уже механизмы: 360 миллиардов в год платим межтарифную разницу. Но почему мы должны дотировать тех, у кого несколько объектов недвижимости, и пенсионеров одинаково? Я считаю, что надо обязательно защитить пенсионеров, многодетных, малоимущих. А в остальном нужно с тарифами работать», — сказал Хуснуллин на пленарном заседании Госдумы в рамках правительственного часа, посвященного реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Он также призвал пересмотреть сам подход к поддержке коммунальной инфраструктуры. Сейчас износ сетей в России опережает темпы модернизации, и решить проблему разовыми мерами не получится, уверен Хуснуллин.

«Нужны системные решения. Во-первых, мы должны четко понимать, что такое тариф и из чего он состоит. У нас по регионам есть сильные перекосы: где-то недобор, а где-то тариф сильно перегрет. Во-вторых, нужно решить вопрос с привлечением частных инвестиций. Сейчас все чаще обсуждаем концессию. Но какая концессия в сельской местности, в райцентре? Кто туда придет на изношенные трубы? Что, мы сами себя обманываем? Надо передавать муниципальные предприятия в аренду! И тему эту закрыть», — заявил Хуснуллин.