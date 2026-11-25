Ярославна рассказала, как добиралась этим утром на работу. Девушка ехала в центр от Московского вокзала. На подходе к остановке ее ждал неприятный сюрприз.

— До остановки дошла нормально. Снег есть, но не сугробы на тротуарах. Единственное, что было неприятно — проезжавшая мимо машина облила грязным снегом. В 13-м автобусе толкучка. Едем медленнее, чем обычно, — поделилась читательница 76.RU.