За 36 дней до Нового года Ярославль завалило первым по-настоящему обильным снегопадом. Город заметало с вечера 24 ноября. К утру на улицах образовались сугробы. А вместе с ними появились и пробки.
Следим за дорожной ситуацией в онлайн-репортаже!
А как вы добираетесь до работы?
Ярославна рассказала, как добиралась этим утром на работу. Девушка ехала в центр от Московского вокзала. На подходе к остановке ее ждал неприятный сюрприз.
— До остановки дошла нормально. Снег есть, но не сугробы на тротуарах. Единственное, что было неприятно — проезжавшая мимо машина облила грязным снегом. В 13-м автобусе толкучка. Едем медленнее, чем обычно, — поделилась читательница 76.RU.
Цены на такси подросли на фоне пробок и непогоды. В самом сервисе «Яндекс Go» предупреждают о повышенной цене.
Телефон экстренных служб — 112.
Рекомендации для водителей
В региональном МЧС также напомнили о правилах безопасности на дорогах. Советы водителям:
начинать движение плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;
двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;
сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;
выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;
разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках дороги;
во избежание заноса не делать резких маневров. Если автомобиль занесло при торможении, необходимо быстро ослабить торможение и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;
для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку производить на прямом и ровном участке дороги.
8 баллов
К 8:30 пробки достигли 8 баллов. Растет пробища на Московском проспекте и Тормозном шоссе.
О снегопаде и метели ранее предупреждали в МЧС. Согласно прогнозу, снег будет валить до вечера 25 ноября. А вместе с ним ожидаются налипание мокрого снега, ухудшение видимости в осадках до 300–800 м, в отдельных районах усиление северо-западного ветра порывами до 15–17 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.
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Тем временем на Московском проспекте уже появилась снежная каша.
«Утро доброе Михаил Яковлевич и наши доблестные коммунальщики! А у меня вопрос. Никто не знал что зима у нас наступает??? Почему элементарно Московский проспект не чищен, весь в каше. Когда будет проводится уборка???» — комментариях в Telegram-канала губернатора Михаила Евраева.
Пробки 7 баллов
К утреннему часу пик в городе собрались заторы во Фрунзенском, Дзержинском и Заволжском районах. Согласно «Яндекс. Картам», на Юбилейном мосту случилось ДТП.