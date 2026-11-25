Урсула фон дер Ляйен озвучила позицию на сессии Европарламента Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Европа выдвинула новые предварительные условия для переговоров с Россией по Украине. Их озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и сделку для безопасного прохода судов по Черном морю», — заявила Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

Официально Договоренностей о встрече с представителями Европы в Москве, а также решения об их участии в трехсторонних переговорах по Украине пока нет, уточнил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью «Вестям». Также Москва не ведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Однако РФ имеет определенные контакты с представителями некоторых европейских стран. При этом приглашение представителям Европы посетить Москву для уточнения их переговорной позиции остается в силе.

«Мы ждем, — заметил он. — Приглашение — оно по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе прореагируют», — подчеркнул Ушаков.

На саммите ЕС 13 ноября в Брюсселе лидеры стран союза подтвердили, что на технических переговорах ЕС может представлять группа из семи человек под руководством главы аппарата фон дер Ляйен Бьерна Зайберта, которая ездила в качестве группы поддержки Украины на переговоры в Абу-Даби. В эту группу войдут представители ЕК и Евросовета, четыре государства ЕС, включая Германию, Францию, Италию и Польшу, а также Великобританию. Однако они не смогли назначить переговорщиков и согласовать единую позицию по Украине.