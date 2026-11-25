Состояние Джигурды снова ухудшилось Источник: marinanisina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Состояние Никиты Джигурды ухудшилось после перенесенного инфаркта. Артист снова оказался в отделении реанимации. Об этом сообщила супруга шоумена Марина Анисина.

«Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию», — написала его жена в соцсетях.

До этого Анисина отмечала, что состояние мужа улучшилось.

«По показателям у него все стабильно. „Порозовел“, выглядит хорошо. Ему лучше, но нужно строго следовать рекомендациям докторов. Я очень благодарна врачам. Он и в реанимации порывался вставать, но ему, естественно, запрещали. Он это мотивировал тем, что „я сюда на ногах пришел“. Сейчас разрешили вставать, но „бегать-прыгать“ нельзя, по коридорам ходить нон-стоп тоже нельзя», — рассказывала ранее супруга артиста в беседе с «КП».

На данный момент информации о том, что могло стать причиной ухудшения состояния, нет.