Состояние Никиты Джигурды ухудшилось после перенесенного инфаркта. Артист снова оказался в отделении реанимации. Об этом сообщила супруга шоумена Марина Анисина.
«Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию», — написала его жена в соцсетях.
До этого Анисина отмечала, что состояние мужа улучшилось.
«По показателям у него все стабильно. „Порозовел“, выглядит хорошо. Ему лучше, но нужно строго следовать рекомендациям докторов. Я очень благодарна врачам. Он и в реанимации порывался вставать, но ему, естественно, запрещали. Он это мотивировал тем, что „я сюда на ногах пришел“. Сейчас разрешили вставать, но „бегать-прыгать“ нельзя, по коридорам ходить нон-стоп тоже нельзя», — рассказывала ранее супруга артиста в беседе с «КП».
На данный момент информации о том, что могло стать причиной ухудшения состояния, нет.
Напомним, 23 ноября артиста госпитализировали из‑за критически высокого давления. Позже сам Джигурда рассказал, что перенес инфаркт. По его словам, врачи были удивлены, что он остался жив: приступ случился, когда артист находился на ногах.