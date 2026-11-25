36-летний Руслан Зиганшин снимает ролики о буднях мастера-кафельщика, которому в эпоху искусственного интеллекта, кажется, могут позавидовать даже айтишники. В кадре он пересчитывает пачки пятитысячных купюр, разъезжает на ярко-желтом пижонском «Мустанге» и отдыхает на зарубежных курортах. Руслан показывает, сколько можно получать, если умеешь работать руками. И эти видео набирают миллионы просмотров в соцсетях (правда, мы так и не поняли: из-за технологии укладки плитки или из-за того, что он веселый красавчик). Журналист 74.RU встретилась с Русланом, чтобы выяснить, действительно ли в жизни всё так же красиво, как на экране?
«Клал кафель маминым подружкам»
В соцсетях у Руслана Зиганшина написано «Из трущоб в миллиардеры» и «Меняю представление о работягах». Похоже, идет он к этой цели вполне уверенно. Видео 36-летнего мастера набирают миллионы просмотров. Плиточник с иронией играет роль преуспевающего работяги и будто специально щеголяет достатком. На фоне разговоров о том, что искусственный интеллект вот-вот оставит без работы половину офисных сотрудников, его профессия выглядит более чем надежно. Робот, может, и напишет код или смонтирует видео, но уложить кафель в санузле пока под силу только человеку.
В жизни Руслан немного другой. Не такой раскованный, как в кадре: на некоторые вопросы отвечает не сразу, над другими задумчиво посмеивается. Но сразу видно: он на своем месте. Мы застали его в одной из новостроек. Там просторная квартира, дизайнерский проект, санузел в процессе отделки. Руслан стоит над коробками с плиткой и перебирает каждую штуку: вертит в руках, рассматривает, откладывает экземпляры получше и похуже.
— Просто она вся кривая, — объясняет Руслан, показывая на одну из плиток. — Испания. Тут сразу понятно. Надо будет подпиливать.
— Вам правда нравится этим заниматься? — с некой долей скепсиса спрашиваю.
— Да. Вообще я учился на ландшафтного дизайнера в Екатеринбурге, но меня отчислили, плохо учился. Потом пошел в армию. Класть плитку научился в родительском санузле, — вспоминает мастер. — Потом сделал соседке, потом — другой соседке, потом клал кафель всем маминым подружкам за символическую плату. Параллельно осваивал другие строительные профессии. Но в итоге понял, что плитка намного интереснее. И вернулся к ней.
«Сфера перспективная»
Руслан рассказывает: когда он только начинал, за квадратный метр платили около 300 рублей. Теперь — примерно 3000. То есть в десять раз больше. Иногда ценник доходит и до 10 000 за квадрат.
— Сфера перспективная. Эта индустрия сильно развилась. Я лично знаю много мастеров, которые прекрасно и качественно делают свою работу, очень щепетильно подходят к делу, соответственно, хорошо зарабатывают, — говорит Руслан.
Сам он не хватается за всё подряд. Уже заработал себе репутацию в сфере отделки, так что работает преимущественно в новостройках, берет объекты с интересными проектами и не соглашается переделывать за другими мастерами.
— Вторичка — это немножко другой сегмент. Там другие люди работают. Мы — в премиуме, — скромно признается Руслан.
Рабочий день у него занимает шесть — восемь часов. При этом заказов хватает: очередь расписана на два месяца вперед, но дальше Руслан старается не планировать:
— Лучше не жадничать. Пусть другие мастера тоже работают, — улыбается он.
«Много предложений»
Блог Руслан начал вести относительно недавно. Сначала просто снимал рабочие будни, показывал объекты, делился тем, что происходит за кадром. А потом ролики неожиданно начали разлетаться.
— Мне просто нравится снимать, большие охваты недавно пошли, — говорит Руслан. — Я даже, честно, не понял, почему видео стали вируситься. Сейчас поступает очень много рекламных предложений. И заказов тоже, причем не только в России. Во Францию зовут, в Москве много объектов предлагают.
Руслан даже собирался на Кипр этим летом, но оказалось, что всё не так просто:
— Уже договорились с заказчиком, всё спланировали. Но выяснилось, что там по закону сперва работу должны предложить именно гражданину Кипра. Теоретически можно приехать по туристической визе и сделать объект, но можно и хорошенько влипнуть. Депортируют, оштрафуют. Причем не только меня, но и заказчика.
«На „Ламбу“ коплю»
Разговор, конечно, не мог обойтись без вопроса о деньгах. В соцсетях Руслан не особенно стесняется демонстрировать заработок, но в личной беседе оказывается гораздо скромнее.
— Я хорошо зарабатываю, но лучше умолчать про это, — говорит он.
— Больше 150 тысяч в месяц? — пытаюсь понять размеры «хорошо».
— Намного больше!
— Триста?
Руслан не ответил. Только загадочно улыбнулся. Впрочем, амбиции у него вполне серьезные: в списке желаний — Lamborghini.
— Я на Lamborghini коплю, — заявляет он. — Пока езжу на Ford Mustang, еще для работы есть Mercedes.
— С вашей работой реально накопить на Lamborghini? — удивляюсь.
— Да, — уверенно кивает Руслан.
Есть и другие планы: много путешествовать, побывать на Байкале, попасть на концерт Макса Коржа. А еще — вырастить блог до миллиона подписчиков (пока их около 19 тысяч). Кстати, если кто-то из девушек после такого рассказа уже начал строить планы на знакомство с успешным плиточником, придется огорчить: Руслан женат и счастлив в браке. Но, кажется, после этой истории мы по-новому посмотрим на мужчин, работающих на стройках.