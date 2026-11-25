Руслан Зиганшин — челябинский мастер: кладет кафель и копит на Lamborghini. Как вам такое? Источник: Наталья Лапцевич

36-летний Руслан Зиганшин снимает ролики о буднях мастера-кафельщика, которому в эпоху искусственного интеллекта, кажется, могут позавидовать даже айтишники. В кадре он пересчитывает пачки пятитысячных купюр, разъезжает на ярко-желтом пижонском «Мустанге» и отдыхает на зарубежных курортах. Руслан показывает, сколько можно получать, если умеешь работать руками. И эти видео набирают миллионы просмотров в соцсетях (правда, мы так и не поняли: из-за технологии укладки плитки или из-за того, что он веселый красавчик). Журналист 74.RU встретилась с Русланом, чтобы выяснить, действительно ли в жизни всё так же красиво, как на экране?

Оказывается, так сейчас выглядят мастера, которые кладут кафель Источник: Руслан Зиганшин

«Клал кафель маминым подружкам»

В соцсетях у Руслана Зиганшина написано «Из трущоб в миллиардеры» и «Меняю представление о работягах». Похоже, идет он к этой цели вполне уверенно. Видео 36-летнего мастера набирают миллионы просмотров. Плиточник с иронией играет роль преуспевающего работяги и будто специально щеголяет достатком. На фоне разговоров о том, что искусственный интеллект вот-вот оставит без работы половину офисных сотрудников, его профессия выглядит более чем надежно. Робот, может, и напишет код или смонтирует видео, но уложить кафель в санузле пока под силу только человеку.

В жизни Руслан немного другой. Не такой раскованный, как в кадре: на некоторые вопросы отвечает не сразу, над другими задумчиво посмеивается. Но сразу видно: он на своем месте. Мы застали его в одной из новостроек. Там просторная квартира, дизайнерский проект, санузел в процессе отделки. Руслан стоит над коробками с плиткой и перебирает каждую штуку: вертит в руках, рассматривает, откладывает экземпляры получше и похуже.

Руслан хочет, чтобы на работяг смотрели с уважением, а не свысока Источник: Наталья Лапцевич

За работу руками сегодня платят хорошо. И никакой ИИ мастера не заменит Источник: Наталья Лапцевич

Работать в офисе Руслан никогда не хотел Источник: Наталья Лапцевич

Сейчас он кладет кафель и ведет блог Источник: Наталья Лапцевич

Этот ролик собрал в запрещенной сети 3,7 миллиона просмотров Источник: Руслан Зиганшин

Источник: Руслан Зиганшин

— Просто она вся кривая, — объясняет Руслан, показывая на одну из плиток. — Испания. Тут сразу понятно. Надо будет подпиливать.

— Вам правда нравится этим заниматься? — с некой долей скепсиса спрашиваю.

— Да. Вообще я учился на ландшафтного дизайнера в Екатеринбурге, но меня отчислили, плохо учился. Потом пошел в армию. Класть плитку научился в родительском санузле, — вспоминает мастер. — Потом сделал соседке, потом — другой соседке, потом клал кафель всем маминым подружкам за символическую плату. Параллельно осваивал другие строительные профессии. Но в итоге понял, что плитка намного интереснее. И вернулся к ней.

«Сфера перспективная»

Руслан рассказывает: когда он только начинал, за квадратный метр платили около 300 рублей. Теперь — примерно 3000. То есть в десять раз больше. Иногда ценник доходит и до 10 000 за квадрат.

— Сфера перспективная. Эта индустрия сильно развилась. Я лично знаю много мастеров, которые прекрасно и качественно делают свою работу, очень щепетильно подходят к делу, соответственно, хорошо зарабатывают, — говорит Руслан.

Сам он не хватается за всё подряд. Уже заработал себе репутацию в сфере отделки, так что работает преимущественно в новостройках, берет объекты с интересными проектами и не соглашается переделывать за другими мастерами.

Самая кропотливая работа — укладка мелкой плитки Источник: Наталья Лапцевич

В этой работе всё должно быть выверено до миллиметра Источник: Наталья Лапцевич

— Вторичка — это немножко другой сегмент. Там другие люди работают. Мы — в премиуме, — скромно признается Руслан.

Рабочий день у него занимает шесть — восемь часов. При этом заказов хватает: очередь расписана на два месяца вперед, но дальше Руслан старается не планировать:

— Лучше не жадничать. Пусть другие мастера тоже работают, — улыбается он.

«Много предложений»

Блог Руслан начал вести относительно недавно. Сначала просто снимал рабочие будни, показывал объекты, делился тем, что происходит за кадром. А потом ролики неожиданно начали разлетаться.

— Мне просто нравится снимать, большие охваты недавно пошли, — говорит Руслан. — Я даже, честно, не понял, почему видео стали вируситься. Сейчас поступает очень много рекламных предложений. И заказов тоже, причем не только в России. Во Францию зовут, в Москве много объектов предлагают.

Сейчас Руслан не только сам кладет кафель, но и обучает других мастеров Источник: Наталья Лапцевич

Желающих научиться немало Источник: Наталья Лапцевич

Руслан даже собирался на Кипр этим летом, но оказалось, что всё не так просто:

— Уже договорились с заказчиком, всё спланировали. Но выяснилось, что там по закону сперва работу должны предложить именно гражданину Кипра. Теоретически можно приехать по туристической визе и сделать объект, но можно и хорошенько влипнуть. Депортируют, оштрафуют. Причем не только меня, но и заказчика.

Источник: Руслан Зиганшин

«На „Ламбу“ коплю»

Разговор, конечно, не мог обойтись без вопроса о деньгах. В соцсетях Руслан не особенно стесняется демонстрировать заработок, но в личной беседе оказывается гораздо скромнее.

— Я хорошо зарабатываю, но лучше умолчать про это, — говорит он.

— Больше 150 тысяч в месяц? — пытаюсь понять размеры «хорошо».

— Намного больше!

— Триста?

Руслан присматривается к Lamborghini. Вот что значит хорошо класть плитку! Источник: Наталья Лапцевич

Руслан не ответил. Только загадочно улыбнулся. Впрочем, амбиции у него вполне серьезные: в списке желаний — Lamborghini.

— Я на Lamborghini коплю, — заявляет он. — Пока езжу на Ford Mustang, еще для работы есть Mercedes.

— С вашей работой реально накопить на Lamborghini? — удивляюсь.

— Да, — уверенно кивает Руслан.