Мещанский районный суд Москвы отправил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса под стражу на два месяца. После ареста адвокат чиновника Руслан Закалюжный рассказал 51.RU о состоянии его здоровья, проблемах с передачей необходимых лекарств в СИЗО и намерении губернатора отстаивать свою невиновность.
Про лекарства: «Не все так просто»
По словам защитника, некоторые проблемы со здоровьем у Чибиса появились после покушения в 2024 году. Сейчас, как объяснил адвокат, вопрос с лекарствами вызывает дополнительные сложности.
Его лекарства были изъяты следователем с формулировкой, что их передадут в следственный изолятор.
— Но в СИЗО в любом случае проблематично как с приемом лекарств, так и с их количеством и передачей. Не все так просто, — рассказал Руслан Закалюжный.
Про состояние Чибиса: «Настроение боевое»
При этом, по словам адвоката, настроение у губернатора боевое. Он собирается отстаивать свою невиновность и готовит аргументированный ответ на предъявленные обвинения.
— Он молодец, держится хорошо. Настроен отстаивать свою невиновность. Сейчас всеми силами вспоминает обстоятельства и готовит аргументированный ответ следствию в виде показаний. Обвинение достаточно большое, поэтому нужно время, чтобы ответить на все претензии правоохранительных органов, — сообщил защитник.
Закалюжный также рассказал, что Чибис опасается возможного оговора со стороны других фигурантов дела. При этом адвокат отказался давать характеристику людям, которые упоминаются в расследовании.
15 лет колонии — реальная угроза?
Отдельно журналист 51.RU спросила защитника о возможном наказании для губернатора. Закалюжный пояснил, что статья о получении взятки в особо крупном размере предусматривает до 15 лет лишения свободы. При этом он подчеркнул, что речь идет о максимальном наказании.
Ну у нас статья-то — она по взятке, она же тяжелая, она действительно предполагает наказание до 15 лет.
Также адвокат высказался о будущем управлении Мурманской областью на время отсутствия губернатора. По его мнению, решение о том, кому передать руководство регионом, будет принимать президент.
Временно руководить Мурманской областью вместо Андрея Чибиса будет Надежда Аксенова. С 2024 года она занимает должность замгубернатора региона.
Напомним, Мещанский районный суд Москвы отправил Андрея Чибиса под стражу на два месяца. Сам губернатор не признает вину и заявляет о намерении доказать свою невиновность.
В суде губернатор вел себя спокойно, показывал семье сердечки, жена и дочь находились в зале заседаний.