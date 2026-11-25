Губернатор боится оговора в свою сторону Источник: Александра Балаба / 51.RU, Арина Майорова / MSK1.RU

Мещанский районный суд Москвы отправил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса под стражу на два месяца. После ареста адвокат чиновника Руслан Закалюжный рассказал 51.RU о состоянии его здоровья, проблемах с передачей необходимых лекарств в СИЗО и намерении губернатора отстаивать свою невиновность.

Адвокат Чибиса зачитал его обращение Источник: MSK1.RU

Про лекарства: «Не все так просто»

По словам защитника, некоторые проблемы со здоровьем у Чибиса появились после покушения в 2024 году. Сейчас, как объяснил адвокат, вопрос с лекарствами вызывает дополнительные сложности.

Его лекарства были изъяты следователем с формулировкой, что их передадут в следственный изолятор. Руслан Закалюжный адвокат Андрея Чибиса

— Но в СИЗО в любом случае проблематично как с приемом лекарств, так и с их количеством и передачей. Не все так просто, — рассказал Руслан Закалюжный.

Про состояние Чибиса: «Настроение боевое»

При этом, по словам адвоката, настроение у губернатора боевое. Он собирается отстаивать свою невиновность и готовит аргументированный ответ на предъявленные обвинения.

Источник: «Вести»

— Он молодец, держится хорошо. Настроен отстаивать свою невиновность. Сейчас всеми силами вспоминает обстоятельства и готовит аргументированный ответ следствию в виде показаний. Обвинение достаточно большое, поэтому нужно время, чтобы ответить на все претензии правоохранительных органов, — сообщил защитник.

Источник: Mash / T.me

Закалюжный также рассказал, что Чибис опасается возможного оговора со стороны других фигурантов дела. При этом адвокат отказался давать характеристику людям, которые упоминаются в расследовании.

Источник: Арина Майорова / MSK1.RU

15 лет колонии — реальная угроза?

Отдельно журналист 51.RU спросила защитника о возможном наказании для губернатора. Закалюжный пояснил, что статья о получении взятки в особо крупном размере предусматривает до 15 лет лишения свободы. При этом он подчеркнул, что речь идет о максимальном наказании.

Ну у нас статья-то — она по взятке, она же тяжелая, она действительно предполагает наказание до 15 лет. Руслан Закалюжный адвокат Андрея Чибиса

Также адвокат высказался о будущем управлении Мурманской областью на время отсутствия губернатора. По его мнению, решение о том, кому передать руководство регионом, будет принимать президент.

Надежда Аксенова Источник: правительство Мурманской области

Временно руководить Мурманской областью вместо Андрея Чибиса будет Надежда Аксенова. С 2024 года она занимает должность замгубернатора региона.

Напомним, Мещанский районный суд Москвы отправил Андрея Чибиса под стражу на два месяца. Сам губернатор не признает вину и заявляет о намерении доказать свою невиновность.