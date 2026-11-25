Узнайте о том, за что именно начисляют налоги Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Приближается крайний срок, когда нужно заплатить налоги за 2025 год. Это нужно сделать до 1 декабря. Если не успеть вовремя, начнут начисляться пени, а дальше штрафы, списание денег со счетов и даже арест имущества. Разбираемся, что именно нужно оплатить и как не довести ситуацию до серьезных проблем.

За что нужно заплатить до 1 декабря

Федеральная налоговая служба (ФНС) ждет от граждан четыре платежа до 1 декабря 2026 года. Это налог на имущество (квартиры, дома, гаражи), земельный, транспортный, а также НДФЛ с процентов по вкладам и накопительным счетам.

Для некоторых граждан действуют исключения по срокам, рассказала в беседе с Городскими медиа эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова. Например, жителям Курской области как приграничной территории время для оплаты могут продлить.

Сумму каждого платежа считают по-своему. Налог на недвижимость зависит от кадастровой стоимости объекта и ставки, которая действует в вашем регионе. Транспортный — от мощности двигателя и региональной ставки: чем больше лошадиных сил, тем выше сумма. Для дорогих машин от 10 млн рублей действует повышающий коэффициент, и платеж получается в несколько раз больше. Земельный считают от кадастровой стоимости участка и ставки в вашем регионе. А налог на проценты зависит от того, сколько вы заработали на банковских счетах за год. Чем больше доход, тем выше сумма.

Если в уведомлении вы заметили ошибку, запросить перерасчет можно через личный кабинет ФНС. Перед оплатой стоит перепроверить в уведомлении список объектов, по которым начислен налог, период владения каждым объектом, а также учтены ли положенные льготы и вычеты.

Какие бывают льготы и вычеты

Вычет — это сумма, которая уменьшает налог. Например, при расчете налога на квартиру из площади вычитают 20 кв. м, у дома — 50 кв. м, у комнаты — 10 кв. м. Это уменьшение действует для всех собственников. То есть если у вас квартира ровно 20 метров или дом ровно 50 метров, налог платить не придется.

Отдельно есть вычет по земельному налогу — 6 соток, но он положен не всем, а только льготным категориям. В их числе пенсионеры, инвалиды I и II групп, ветераны, многодетные семьи, участники СВО, граждане пострадавшие от радиации и другие. То есть для них, если участок не больше 6 соток, налог не начислят. Если больше — платить нужно только за превышение.

Льготы — это полное освобождение от налога. Например, пенсионеры, инвалиды, ветераны, участники СВО и многодетные полностью освобождены от налога на имущество за один объект каждого вида: одну квартиру, один дом, один гараж. Если квартиры две, налог не будут брать только за одну.

С 2025 года участники СВО не платят транспортный налог за одно транспортное средство независимо от мощности двигателя. Ветераны боевых действий тоже освобождены, но льгота не распространяется на автомобили дороже 10 млн рублей из перечня Минпромторга.

В большинстве случаев льготу и вычет дают автоматически. Если в уведомлении их нет, можно подать заявление через личный кабинет ФНС, «Госуслуги» или в любой инспекции.

Где и как удобнее заплатить

Оплатить начисленные налоги можно несколькими способами. Это личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» и банковское приложение — например, по QR-коду из налогового уведомления.

Если сумма значительная, разрешают вносить платежи частями, пополняя единый налоговый счет (ЕНС), добавила эксперт «Сравни». ФНС автоматически распределит деньги по обязательствам в установленной законом очередности. Перед внесением средств она посоветовала проверить, нет ли на ЕНС старой недоимки.

«Деньги могут пойти в первую очередь на погашение прошлых долгов, и тогда к 1 декабря придется доплатить недостающую сумму», — предупредила Веселова. Остаток на счете можно использовать для будущих платежей.

Платить можно и кредитной картой. Однако стоит заранее изучить условия банка, обратила внимание Евгения Веселова.

«Уточните, считается ли такая операция покупкой в рамках льготного (грейс) периода — это может зависеть от способа оплаты, через приложение банка или на стороннем сервисе. Проверьте, предусмотрена ли комиссия за перевод», — добавила эксперт.

Посмотрите в приложении, до какой даты и в каком размере нужно вернуть деньги. Если платеж не попадает в грейс-период, банк может начислить проценты с даты операции. Это увеличит итоговую стоимость платежа.

Что грозит при просрочке

Со 2 декабря на непогашенную сумму начнут начисляться пени. Для физических лиц их считают как 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Если ключевая ставка, как сейчас, равна 14 %, то с 10 тысяч рублей долга за день набежит около 4 рублей 67 копеек. За месяц выйдет примерно 140 рублей.

После 1 декабря, когда налог не поступил и на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, у ФНС есть три месяца, чтобы направить требование об уплате, но только если долг больше 3 000 рублей. При сумме от 500 до 3 000 рублей срок растягивается до года. На исполнение требования дается восемь рабочих дней с момента получения, если в нем не указано другое время.

Если требование проигнорировать, налоговая начнет взыскивать долг принудительно, предупредила Веселова. С 1 ноября 2025 года у ФНС есть право списывать бесспорную задолженность с банковских счетов без суда, если сумма превышает 500 рублей. При недостатке денег материалы передадут судебным приставам, и те смогут взыскать сумму за счет имущества, например, автомобиля или недвижимости.

Если вы не согласны с суммой и официально заявили об этом, взыскание пойдет только через суд. В таком случае деньги со счетов до его решения не спишут.

Если взыскание произошло через суд, тогда решение передают приставам. Те в свою очередь уже могут арестовать имущество должника, но только при долге от 3 000 рублей.

Помимо пеней, за саму неуплату могут выписать штраф по статье 122 НК РФ (неуплата или неполная уплата налога). Он составит 20% от неуплаченной суммы, а если налоговая докажет умысел — 40%. При наличии смягчающих обстоятельств (тяжелое материальное положение, болезнь) штраф обязаны снизить как минимум в два раза.