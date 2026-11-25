Новый год близко, а вы еще не начали паниковать? Источник: Александр Гальперин / FONTANKA.RU

Ну что, официально объявляем сезон мандаринов, гирлянд и фразы «Давай уже после праздников» открытым! Впереди самый волшебный (и немного нервный) месяц года. Нужно успеть купить подарки всем, включая троюродную тетю, пережить предновогодние пробки, придумать праздничное меню и желательно не разориться. А еще обязательно пообещать себе с 1 января стать совершенно другим человеком. В этот-то раз точно получится!

Чтобы декабрьская суета проходила веселее, мы подготовили предновогоднее бинго. Здесь всё, что мы так любим (или не очень) в последнем месяце года: спонтанные покупки, внезапная грусть из-за стремительно пролетевшего года, сотый просмотр «Один дома» и мандарины, которые почему-то заканчиваются быстрее, чем зарплата.

Правила проще, чем выбрать подарок человеку, у которого всё есть. Сохраняйте карточку, отмечайте выполненные пункты и проверяйте, сколько клеточек удалось закрыть. А в конце декабря сравните результаты с друзьями. Кто первым соберет бинго, тот официально заслужил право ничего не делать до следующего года. Ну или хотя бы до 1 января!