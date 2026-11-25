Кошки предпочитают есть часто, но по чуть-чуть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Многие владельцы кошек сталкивались с ситуацией, когда миска полна до краев, а любимец всё равно смотрит на хозяина голодными глазами. Зоопсихолог Елена Клюсовец объяснила, почему кошки выпрашивают у нас еду, игнорируя полную миску корма.

Как кошка выбирает еду

Кошки выбирают еду, ориентируясь на запах. И для них важен запах жира, поэтому производители промышленных кормов добавляют жирные масла.

«Замечали, что, как только открываешь пакет с сухим кормом, кошка вначале с удовольствием его ест. А потом интерес к этому корму у нее пропадает. Почему? Потому что производители корма, прежде чем запечатать пакет, сверху орошают его жиром. И котики чувствуют прекрасный запах этого жира и думают, что эта еда самая лучшая для них. Это вызывает прекрасный аппетит. Но жир имеет свойство прогоркать», — отмечает Елена Клюсовец.

Поэтому уже к середине пакета интерес к корму у кошки исчезает. И точно так же, если корм долго лежит на свежем воздухе в миске, он теряет привлекающий питомца запах.

«Поэтому, когда вы, например, садитесь за стол, ваша еда, конечно же, для кошки становится более привлекательной, потому что она у вас свеженькая, пахнет свежим запахом жира», — объясняет поведение питомцев зоопсихолог.

Поможет ли автокормушка?

Автокормушки владельцы используют, чтобы животное не переедало. Но зоопсихолог подчеркнула, что у кошки есть способность контролировать свое чувство насыщения и не есть больше, чем нужно.

«Но кошка иногда бывает голодной из-за выбора корма. Например, корм для стерилизованных кошек менее калорийный, и меньше им наедаются. Получается, что питомцы уходят от своей миски немного голодными. Не каждая кошка на это согласна, и поэтому довольно часто они могут сторожить автокормушку и ждать новой подачи корма», — объясняет собеседница НГС.

Поэтому эксперт считает, что лучше приучить кошку к тому, что она может подойти к миске в любое время и насытиться.

Автокормушка может быть полезна, если у вас несколько питомцев и один из них на специальной диете: тогда на такого питомца вешается специальный чип, который открывает кормушку только ему.

Как часто нужно кормить кошку?

Елена Клюсовец отмечает, что в норме кошка ест в течение дня довольно часто, но маленькими порциями. Так они поступают, когда охотятся в дикой природе.