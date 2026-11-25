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У деревни Скоково хотят разместить производственную площадку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У деревни Скоково под Ярославлем, помимо мусорного полигона, появится новый сосед. Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области утвердило генплан деревни, в котором добавило огромную производственную зону. Она расположится меньше чем в километре от жилых домов.

Сам документ был подписан 17 ноября. В нем перечисляются зоны, которые относятся к деревне. Среди них: жилая зона собственно существующего населенного пункта.

«Предназначена для жилой застройки индивидуальными и многоквартирными домами различных типов и этажности», — указано в Генплане. В отдельной графе прописано, что речь идет о застройке не выше 3 этажей.

А вот участок с производственной зоной, который занимает места не меньше, чем вся существующая деревня, тоже отнесли к населенному пункту.

«Производственная зона предназначена для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами. Допускается размещение объектов питания, торговли», — указано в документации. При этом в соседней графе уточняется, что размещение объектов не предполагается.

Красным обозначена жилая зона, коричневым — производственная Источник: Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 17.11.2026 № 55

«Судя по масштабной линейке внизу — расстояние между площадками от 500 до 600 метров», — пояснил 76.RU источник.

В настоящее время на этом участке ничего не располагается. Слева, через дорогу от коричневой зоны, находится Хуадань-Тенинская ТЭЦ. Слева от деревни — полигон ТБО «Скоково», куда годами возят отходы Ярославля, а с 2027 года будут везти еще из Ростовского района.

Что тут может появиться

В районе деревни Скоково анонсировали строительство дорогого мусороперерабатывающего комплекса. Весной 2026 года искали подрядчика для расчистки местности от деревьев.

В планах построить новый комплекс по обращению с отходами, в который войдут мусоросортировочный завод и комплекс по утилизации. Также предполагается модернизация самого полигона «Скоково». Работы будут проводиться по концессионному соглашению, которое правительство региона заключит с АО «Скоково».

Договор будет заключен на 25 лет. Общий объем финансирования составит 6,74 млрд рублей. Финансирование большей частью пойдет за счет средств госкорпорации ППК РЭО (российского экологического оператора), которая предоставит концессионеру деньги на условиях льготного кредитования. Плюсом добавится 1% заемных средств, взятых у банка. Еще 5% должно будет вложить само АО «Скоково». По расчетам властей, с учетом уплаты процентов конечная стоимость проекта составит 11,2 млрд рублей.

Возвести комплекс хотят с 2028 по 2030 годы. Он займет площадь 40–70 гектаров. Его планируемая мощность составляет 220–250 тысяч тонн отходов в год.

Если комплекс возведут в указанной выше зоне, то деревня Скоково будет буквально окружена мусором.