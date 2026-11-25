Лиза Моряк хотела сыграть в иронию, но не все оценили ее игру Источник: moryakliza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Иногда безобидная на первый взгляд шутка может стать поводом для всеобщего хейта. Это проверила на себе актриса Лиза Моряк. Поводом для колкостей стал ее муж Сарик Андреасян, который накануне был на светском мероприятии за одним столом с телеведущей Викторией Лопыревой. Моряк с иронией восхитилась невозмутимостью своего супруга, не обращавшего внимания на эффектную блондинку. Вот только в соцсетях юмора не оценили.

Андреасян и Лопырева оказались вместе на церемонии VOICE Man Awards. Телеведущая была в обескураживающем черном платье с глубоким декольте, широко улыбалась и выглядела неотразимо. Вот только режиссер не обращал на нее никакого внимания — он безотрывно смотрел на сцену.

Лиза Моряк хотела пошутить над своим мужем, но для некоторых шутка оказалась обидной Источник: moryakliza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стоило этому видео разлететься по соцсетям, как на него отреагировала Лиза Моряк. Она записала ответ, в котором повторила жесты модели и в шутку объяснила равнодушие мужа к другим женщинам «приворотом».

— Знаете, это называется приворотом, когда муж не может повернуть голову ни налево, ни направо. Поэтому в следующий раз, когда садитесь перед моим мужем, лучше садитесь напротив, — посоветовала Моряк.

Однако легкий троллинг обернулся публичным выяснением отношений. Виктория Лопырева шутку не приняла. Сперва она опубликовала скриншот переписки с Моряк, где говорила, что, «судя по всему, шутка не очень удалась», а следом отметила: «Юмор, как и ирония, всё-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко».

Виктория Лопырева ответила на шутку Моряк Источник: lopyrevavika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом Лиза Моряк прокомментировала публикацию Лопыревой с мероприятия, написав ей: «Красотка!», но сделала только хуже. В момент на нее налетели другие пользователи, посчитавшие своим долгом сказать, как им не смешно.

— Это была шутка. Юмор. Ирония. Жанр такой, слышали когда-нибудь? Вы знаете, реально рада тем, кто понял, кто посмеялся, кто написал: «Лиза, ты жжешь», кто увидел в этом легкую самоиронию жены, которая любит подколоть своего мужа. Посыл ролика был вообще не в том, чтобы кого-то задеть. Я не собиралась ни на кого лить грязь, ни с кем воевать. И еще важное: на месте Виктории могла быть любая другая женщина. Я бы всё равно пошутила на эту тему, потому что дело не в человеке, а в шутке.

Кроме того, она пресекла разговоры о собственной ревности: по мнению Моряк, неуверенная в себе женщина не отпустила бы супруга одного на светский раут, а лично контролировала бы каждый его шаг в зале.