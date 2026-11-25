Гордимся земляком! Источник: личный архив Дмитрия

Дмитрий Шамриков из Екатеринбурга вошел в команду создателей одной из самых ожидаемых игр десятилетия — GTA 6. В легендарной студии Rockstar Games он работает с октября 2022 года. Разработчик поделился своей историей с E1.RU о том, как увлечение детства привело его из родного города в мировую столицу геймдева.

Grand Theft Auto (GTA) — одна из самых популярных серий видеоигр в истории, созданная компанией Rockstar Games. Первая часть вышла в 1997 году, а настоящую мировую славу франшизе принесли GTA III, Vice City, San Andreas и GTA V. Действие игр разворачивается в вымышленных американских городах, напоминающих Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами. Главные герои обычно связаны с криминальным миром: они угоняют машины, совершают ограбления, участвуют в перестрелках и пытаются разбогатеть. Главная особенность GTA — огромный открытый мир, где можно не только выполнять сюжетные задания, но и практически свободно исследовать город. Серия прославилась черным юмором, сатирой на американское общество и скандалами из-за жестокости.

Фанаты, пристально изучающие каждый стрим, трейлер и утечку по проекту, уже в шутку разглядели в деталях игры атмосферу Уралмаша. Дмитрий иронию оценил и парировал: «Ну только если наличием криминала».

Сам разработчик признаётся, что влюблен в серию GTA еще со второй части, в которую рубился школьником, но финал шестой для него до сих пор остается интригой:

«Во время разработки я старался держаться подальше от основных сюжетных миссий, чтобы избежать спойлеров».

После 13 лет ожидания новая GTA VI получила противоречивые оценки игроков Источник: grandtheftauto6 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как отмечает программист, в Rockstar масштабы поражают: в работе над проектом задействованы тысячи специалистов и каждый закрывает только свой узкий пул задач. Поэтому целостную картину видят лишь игроки на релизе.

Интерес к «железу» и коду у Дмитрия проявился еще в детстве.

«Вначале у меня был очень старый компьютер, поэтому приходилось много разбираться и докручивать, чтобы всё работало. Потом в школе стал изучать программирование и понял, что создавать игры еще интереснее, чем играть».

В центре сюжета — преступная пара Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. После неудачного ограбления герои оказываются втянуты в масштабный криминальный заговор Источник: Rockstar Games

Фундамент будущей карьеры закладывался на Урале.

«Да, я учился на радиофаке в УПИ — начинал еще до того, как и универ, и факультет переименовали. Сначала работал в Екатеринбурге в местной компании Targem Games. Это была интересная работа, я там многому научился, знаю людей, кто работает там уже около 20 лет. Уже к тому времени я понимал, что буду продолжать карьеру не в России. К 2019 году появилась возможность переехать в Сербию, так как получил предложение от Ubisoft. Через несколько лет меня позвали в Rockstar, и я перебрался в Эдинбург».

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня Дмитрий уверен, что молодым людям стоит присмотреться к сфере IT и технологий: это верный способ обеспечить себе финансовую независимость. Родные успех уральца приняли тепло:

«Родители больше зарплатой впечатлены. Хотя мой отец играл в „ГТА Сан-Андреас“ давно».

Успел разработчик прокомментировать и свежие сетевые баталии. Недавно в комьюнити завирусился тейк о том, что главный герой GTA 6 Джейсон якобы выглядит «подкаблучником». Поводом стали механики, поощряющие заботу о его напарнице Люсии. Дмитрий такие претензии всерьез не воспринимает:

«Я думаю, что прибрать свой дом, заказать цветы или постричься перед приездом девушки, это нормально. Стоит задуматься, почему для кого-то это стало такой большой проблемой. Мне кажется, хейтеры хватаются за мельчайшие детали просто для того, чтобы хайпануть на чём-то популярном».

Почитайте, что известно о выходе игры, из-за которой сходят с ума геймеры по всему миру. Чтобы не пропустить премьеру, уральцы берут отпуска и отгулы.