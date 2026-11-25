Арест Чибиса обсуждают публично Источник: Александра Балаба / 51.RU

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, передал из зала суда корреспондент MSK1.RU. Чиновнику предъявили обвинение в растрате бюджетных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Если его вину докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Следственный департамент МВД России ходатайствовал о заключении чиновника под стражу. В суд явились его супруга Евгения Чибис и дочь. От комментариев близкие губернатора отказались.

По словам корреспондента MSK1.RU, до и во время слушания муж и жена переглядывались, не имея возможности поговорить. Стоя в «аквариуме», Андрей признавался дочери в любви, показывая жестами сердечко.

Адвокат губернатора передал его открытое письмо к общественности:

«С обвинением не согласен. Я честно и искренне работал в интересах Севера. Уверен, что и на следствии, и в суде мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам. Спасибо северянам за поддержку», — процитировал губернатора адвокат Руслан Закалюжный.

Арест губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вызвало неоднозначную реакцию среди представителей региональной политики и общественной жизни. Одни вспомнили многолетние проблемы с ремонтом дорог и потребовали ответов за бюджетные деньги, другие призвали не забывать о том, что удалось сделать в Заполярье за время его руководства. Своими оценками поделились бывший депутат областной Думы Артур Попов, профессор ВШЭ Марат Баширов и экс-бизнес-омбудсмен Андрей Белов. Подробности — в материале мурманских коллег из 51.RU.

«Земляки достойны хороших дорог»

Бывший глава фракции КПРФ в Мурманской областной Думе Артур Попов признался, что новость о задержании губернатора, несмотря на разговоры за кулисами, оказалась для него неожиданной. Он также напомнил, что неоднократно поднимал перед областной властью вопрос качества дорожных ремонтов.

— Знаком с губернатором лично, и проблемы некачественных ремонтов дорог не раз обсуждали как во время встреч, так и в официальной переписке. Таковы были моя основная работа как председателя комитета по транспорту и убежденность, что если собираете дополнительный налог с транспортных средств, с акцизов на топливо, то качество ремонтов должно быть на порядок выше, — заявил Артур Попов.

Земляки достойны хороших дорог. Об этом говорил на всех доступных площадках — радио, телевидение, в своих роликах для соцсетей. Артур Попов Бывший глава фракции КПРФ в Мурманской областной Думе

Отдельно бывший депутат высказался о реконструкции трассы Апатиты — Кировск, которая упоминается в материалах уголовного дела.

— Многострадальная трасса Кировск — Апатиты — яркий пример головотяпства. За минувшие пять лет здесь растворились 1460 млн руб. наших с вами налогов. Огромные деньги растрачены, какие-то трубы гниют третий год в придорожном лесу, не сделано ровным счетом ничего, а никто ответственности не понес. И вот, когда в материалах дела называется именно эта трасса, вера в справедливость и силу закона наконец-то возрождается, — заявил он.

«Задачи „сверху“ летят»

Политолог, профессор ВШЭ и автор канала «Политджойстик» Марат Баширов связал происходящее с возможными изменениями на федеральном уровне. По его мнению, ситуация вокруг губернатора может быть частью более масштабных политических процессов.

Дело Чибиса — это одно из последствий перемен в Правительстве и предвестник перемен в АП. Марат Баширов политолог

Баширов также обратил внимание на непростое положение региональных руководителей, которым приходится выполнять многочисленные поручения федерального центра.

— Задачи сверху летят и летят, не решить их — значит попасть в красную политическую зону, а решить — возникает риск попасть в неправовую зону. Но в первом случае — 100%. Во втором — это риск, но не факт.

«Подозрения могут подтвердиться, могут и рассыпаться»

Более сдержанную позицию по поводу задержания Чибиса в Москве высказал бывший бизнес-омбудсмен Мурманской области и экс-депутат областной Думы Андрей Белов. Он напомнил, что в прошлом был соперником Чибиса на выборах, однако призвал дождаться результатов расследования.

— По дороге из Апатитов в Кировск хочу знать, что там в итоге случилось, сколько украли, кто и как будет наказан. Интересуют и итоги других громких дел. В общем, коррупция в такое непростое время — зло. Следствию предстоит разобраться, что произошло. Подозрения могут подтвердиться, а могут и рассыпаться. Поэтому, если следствие докажет, а суд установит вину, за это придется отвечать всем.

При этом Белов не согласился с оценками, согласно которым за годы работы Чибиса в регионе якобы не произошло ничего хорошего.

Но, когда я читаю, будто Чибис за эти годы ничего хорошего для области не сделал, я в этом портрете его не узнаю. Андрей Белов экс-депутат областной думы

В качестве примеров бывший омбудсмен привел благоустройство общественных пространств, развитие инфраструктуры и реализацию крупных инвестиционных проектов. Он также напомнил о непростых условиях, в которых региону пришлось работать во время пандемии и после введения санкций.

Напомним, Чибиса подозревают в хищениях. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Вечером 23 ноября в здание правительства региона пришли силовики. По поводу задержания губернатора уже высказалась его жена Евгения Чибис. Сам губернатор отрицает свою вину.