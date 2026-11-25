У ярославского лыжника сгорел дом Источник: МЧС по Ярославской области, Алексей Скоморохов / Vk.ru

У ярославского лыжника, постоянного участника Деминских марафонов Алексея Скоморохова случилась беда — сгорел дом в деревне Глухово Угличского округа, где жила его семья. Пожар случился днем 20 ноября. Как рассказал Алексей, в это время в доме из людей никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

«Погибли две кошки. Третья с утра убежала, поэтому спаслась, ее нашли, с ней все хорошо. И собака осталась жива», — рассказал в беседе с 76.RU Алексей.

В МЧС сообщили, что предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

«Видимо, что-то коротнуло в бойлерной. У нас частенько свет моргал. У соседей телевизоры горели», — говорит Алексей.

По словам Алексея, дом восстановлению не подлежит Источник: Алексей Скоморохов / Vk.ru

Свой дом для семьи был давней мечтой. Построить его удалось только 7 лет назад. Многое здесь было сделано руками самого хозяина.

«Мы заехали сюда как раз 20 ноября. И сейчас, спустя ровно семь лет, случился пожар», — рассказал Алексей.

Все нажитое исчезло в один момент. После пожара семья осталась буквально без всего. Рискуя жизнью, жена Алексея смогла спасти документы.

«Она приехала раньше меня, разбила стекло и забралась в горящий дом», — говорит Алексей.

Семья осталась без всего Источник: Алексей Скоморохов / Vk.ru

Своего жилья у семьи больше никакого нет. Сейчас Алексея, его жену и 18-летнюю дочь приютила теща. Также у спортсмена есть старший сын, который живет в квартире, взятой в ипотеку. Друзья помогли собрать одежду. Теперь главное, что необходимо погорельцам — это финансы на строительство нового жилья. Старый дом, по словам Алексея, восстановлению уже не подлежит. Кроме того, за него остался долг по ипотеке в размере миллиона рублей.

Друзья Алексея объявили сбор помощи для товарища. О том, как можно помочь, написали в группе «Деминские марафоны».