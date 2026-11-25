Смертельное ДТП в Ростовском районе Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

После массового смертельного ДТП в Ярославской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области утром 25 ноября.

«В результате рассмотрения материалов, собранных правоохранителями после ДТП, произошедшего днем 24 ноября в Ростовском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей“», — рассказали в ведомстве.

По этой статье может грозить наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом или занимать должности на срок до 3 лет.

Напомним, ДТП случилось в 16:10 на 176-м километре дороги в Ростовском районе. По предварительной информации, 41-летний водитель «Лады-Весты» выехал на встречку, где столкнулся с тремя иномарками: Jetour, Mercedes и Kaiyi.

В результате трое находящихся внутри легковушки Kaiyi погибли. Кроме того, 30-летняя пассажирка «Лады-Весты» и 58-летняя пассажирка Kaiyi с травмами госпитализированы в больницу.

Момент ДТП с тремя погибшими в Ростовском районе попал на видео Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

«Женщины 62 и 52 лет от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, 61-летний водитель от полученных травм скончался в больнице», — рассказали подробности в региональной Госавтоинспекции.