Концерт CAZMO перенесен на год в Ярославле Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В Ярославле перенесли концерт (6+) симфонического оркестра CAGMO, запланированный на 19:00 25 ноября. Они должны были выступить с программой «Симфония Майкла Джексона».

«Переносится на 16 декабря 2027 года», — предупредили в КЗЦ «Миллениум», где должен был пройти концерт.

CAGMO — симфонический оркестр, который специализируется на аранжировках современной музыки и проводит тематические концертные программы.

Как рассказали в КЗЦ, все ранее приобретенные билеты останутся действительными с сохранением зоны зала, места и стоимости.

«В случае отсутствия возможности посетить концерт в новую дату, вы можете вернуть 100% стоимости билета в местах приобретения», — пояснили в КЗЦ «Миллениум».

Весной уже срывалось похожее мероприятие. Шоу оркестра при свечах «Муза» (MUZE) (6+) должно было пройти во Дворце молодежи 3 апреля, однако иногородние организаторы отменили его и оставили людей без музыки и денег.

Ранее в Ярославле отменили концерт Елки. Вскоре представители певицы объяснили, почему концерты (12+) в Ярославле и Воронеже, которые были запланированы на 29 ноября и 3 декабря, не состоятся. Виной тому назвали поведение организаторов.

В беседе с 76.RU представитель певицы уточнил, что новые даты выступлений в Ярославле и Воронеже пока не рассматривались.