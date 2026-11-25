Гигантский туристический комплекс «Русский парк», построенный в стиле древнерусского подворья, в Ярославской области выставили на продажу из-за банкротства владельца. Он находится на въезде в Переславль со стороны Москвы — в селе Ям на Парковой улице, 1, буквально в 200 метрах от автостанции Переславль.

«Русский парк» был открыт в 2014 году, на территории комплекса размещены деревянные домики, а в них экспозиции и выставки: «Уральская изба», «Алешкин дом», «Музей русской моды», «Что изобрели русские первыми в мире», «Музей пословиц и поговорок».

В состав лота входят 11 зданий, расположенных на участке площадью 124 390 кв. м. Согласно объявлению, речь идет о кафе-трактире «Ряпушка» площадью 490,2 кв. м, «Алешкином доме», доме-музее «Дача 19-го века», двухэтажной гостинице площадью 1302,6 кв. м, административном корпусе, «Музее кваса», «Музее чая», а еще одноэтажном жилом доме площадью 89,9 кв. м, двух одноэтажных нежилых зданиях площадью 78,1 кв. м и 247,2 кв. м и котельной на твердом топливе.

Сейчас имущество находится в аренде. Договор действует до 30 апреля 2024 года. Однако указано, что когда здания будут проданы с публичных торгов, договор может быть расторгнут досрочно по письменному уведомлению другой стороны не менее чем за 30 дней с полной оплатой аренды.

Здания продадут новому собственнику, а на земельный участок и инженерные коммуникации будет действовать договор аренды.