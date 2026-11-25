Лама Чой-Доржи. В миру — Александр Будаев Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Кенсур-лама Чой-Доржи — известная в Бурятии личность. Он переехал из деревни в Улан-Удэ, мечтал учиться во ВГИКЕ. А вместо этого устроился водителем в Иволгинский дацан — главный монастырь и духовный центр буддистов России — а потом очутился в монгольском буддийском университете. Стал ламой, ездил по миру, встречался с Далай-ламой и Папой Римским. Как цепь закономерных случайностей (карма?) привела деревенского парня к его титулу — в репортаже корреспондента NGS24.RU Алексея Тайганавта.

«Кенсур» — почетный титул бывшего настоятеля монастыря, Чой-Доржи — его духовное имя.

Лама и его «бэха» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Бэха Х5 — неплохо ламы устроились»

В один из моих приездов на свою малую родину в Бурятию друзья спросили: «А ты слышал про нашего Чой-Доржи Будаева? Он когда-то верховным ламой был в России. Дружит с Далай-ламой, встречался с Папой Римским и Ельциным». Нет, тогда я про него ничего не знал.

Потом мы случайно коротко пересеклись в тибетском дацане на окраине Улан-Удэ. Созвонились, встретились у его машины: «Так, „бэха Х5“, неплохо ламы устроились», — пронеслось на автомате в голове. Чой-Доржи, похоже, сразу считал мою реакцию, тут же сказал, посмеиваясь: «БМВ старая, это дочка мне отдала свою, она в Монголии живет, там они дешевые. Так, ваша дверь не открывается, подождите, я изнутри ее отопру».

Дацан Ринпоче Багша Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Ехали, разговаривали, лама тогда сказал: «Никогда никого не зову становиться буддистом. Зачем? Пусть человек лучше хороший фильм посмотрит, который вызовет сильные и добрые эмоции. А он их в себе сохранит. Вообще, главное в любой ситуации оставаться человеком. Этого уже достаточно».

Договорился с ним встретиться еще раз. Получилось спустя пару лет. Приехал на интервью и остался погостить.

Дацан «Ламрим», который построил Чой-Доржи Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Народ не так уж богато живет»

— Мама мне говорила, если голубей кормишь, то что-то будет взамен, по-моему, даже про деньги упоминала, — смеется кенсур-лама Чой-Доржи. — Но, честно сказать, сколько кормлю, ни разу у меня изменений не было в лучшую сторону.

Бывший глава духовного управления буддистов России, пандито хамбо-лама (в переводе с санскрита «ученый великий наставник». — Прим. ред.) встречает меня в поло и спортивных брюках.

Ежедневный ритуал Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Сидит на улице возле серой неоштукатуренной стены своей подсобки.

Зачерпывает крепкой ладонью горсть зерна из тарелки, кидает возле ступы у забора. За оградой суетится, шумит проезжей частью окраина Улан-Удэ. А здесь ветряной колокольчик на низкой крыше тихо переливается звоном — гармонизирует пространство.

На территории дацана «Ламрим» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Я их каждый день кормлю, специально для них мешок корма покупаю. У моей бабушки брат большой лама был, он всегда так делал, — говорит Чой-Доржи.

За его спиной дацан (монастырь-университет и храмовый комплекс в традиции тибетского буддизма. — Прим. ред.) со множеством дополнительных строений: гостевые номера, кафе, хозпостройки.

Очищает территорию возле ступы Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Чтобы его построить, в конце 1990-х Чой-Доржи взял кредит. Пустырь на окраине стал постепенно обрастать: сначала появилось кафе, потом здание самого храма, пристройки.

— С кафе начали, потому что сразу решил, что, во-первых, удобно для строителей, когда тут всё на месте. Ну и на будущее, чтобы была финансовая поддержка, пока остальное строим. Мне предлагали какие-то сборы там организовать, мероприятия. Отказался. Я считаю, у нас, в Бурятии, народ не так уж богато живет, — говорит лама Чой-Доржи.

Недострой Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Иногда бывает очень стыдно»

Достроить гостевые дома и собственное жилье при храме лама не успел. Планы нарушил финансовый кризис в 2008-м. С того времени дела с деньгами шли всё хуже. Появились долги по кредитам, и стройку пришлось свернуть. Но главное он все-таки успел, и до ковида к нему раз в год приезжали тибетские монахи — жили здесь и проводили молебны, давали учения.

Гостевая комната Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Сейчас доделывает своими силами то, что может. Помогают и школьные друзья.

— Пока дела шли хорошо, вокруг крутилось много «товарищей», а как начались проблемы, исчезли сразу, — добродушно замечает Чой-Доржи.

С лопатой в руках он чистит от песка и грунта участок возле ступы. От помощи отказывается: я-то гость, а гостей не принято напрягать.

Бытовые дела Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Мне иногда бывает очень стыдно, когда у нас ламы кого-то обязывают какое-то благодеяние делать храму, например, бесплатно поработать. Такое использование мне лично не нравится. Потому что если ты зовешь человека, то должен заплатить ему. А то, что ты лама, — так в этом нет ничего особенного. У меня сейчас, допустим, нет возможности человека за работу вознаградить, и я стараюсь сам всё делать.

Буддийская атрибутика Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Был бы модельером изделий из кожи»

Чой-Доржи (до принятия духовного сана — Александр Будаев. — Прим. ред.) родился в 1959 году в небольшой бурятской деревне. Мать воспитывала его и брата одна, помогала бабушка. Она-то и настояла, чтобы семья переехала в Улан-Удэ, и дети получили хорошее образование.

Иволгинский дацан Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Если бы я остался в деревне, наверное, вряд ли стал бы ламой. Не знаю, кем бы стал, — говорит Чой-Доржи.

После школы он поехал в Москву поступать во ВГИК.

— Честно говоря, я мечтал стать кинооператором, потому что до этого немножко поработал ассистентом на телевидении. Аттестат у меня слабый был, и, в общем, приехал, бессовестный такой, подаю документы в приемную комиссию. А мне девчонка швыряет аттестат обратно: «Иди отсюда, у нас тут 30 отличников на место», — рассказывает Чой-Доржи.

Барабан с мантрами Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Ушел. Но из столицы уезжать не хотелось. Случайно наткнулся на рекламу института легкой промышленности. Поступил.

— Это был факультет моделирования изделий из кожи. Когда земляков из Улан-Удэ встречал, мне очень стыдно было говорить, где я учусь. Сами понимаете: тогда эта профессия для мальчиков сомнительная была. И сейчас, представьте, что я был бы модельером изделий из кожи. Гламурный. Я даже сам бы над собой смеялся, — рассказывает Чой-Доржи.

Во дворе дацана Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Выходишь: машины стоят и лошади, привязанные к забору»

Правда, проучился он недолго: погиб отчим, и будущего ламу позвали заменить его на работе — водителем в Иволгинском дацане, который находится в 36 км от Улан-Удэ. Нужно было возить управляющего по хозяйственной части.

В Иволгинском дацане Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Он согласился и в институт больше не вернулся. Спустя время настоятель Иволгинского дацана отправил его учиться в буддийский университет в Монголии.

— Прилетаем в Улан-Батор, а там такой маленький-маленький аэропорт. Нас встречает один лама, выходишь: машины стоят и лошади, привязанные к забору. Посадили нас в кузов бортового уазика и повезли в университет. После Москвы контраст, конечно, был разительный, — вспоминает Чой-Доржи.

Прихожане Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Монголия стала второй родиной, делится Чой-Доржи. Там он получил учения от великих буддийских учителей, женился, обзавелся друзьями. Периодически ездит туда и теперь.

После Монголии учился в индийском университете в Дхарамсале. По возвращении ему поручили создать буддийский вуз в Иволгинском дацане.

Пригород Улан-Удэ, Иволгинский дацан Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Он же стал его первым ректором, сам вел курс «Ламрим» (систематическое практическое руководство о пути к просветлению в тибетском буддизме. — Прим. ред.)

В 1993 году Чой-Доржи Будаева избрали XXIII Пандито Хамбо-ламой и председателем Центрального духовного управления буддистов России. По действовавшей тогда традиции резиденцией главы буддистов был Иволгинский дацан («Хамбын Хурээ»), поэтому он одновременно выполнял функции его верховного настоятеля.

Изображение в храме — Будда медицины Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

О встрече с Далай-ламой: «Величайший человек планеты»

Мы разговариваем в бывшей подсобке кафе. Небольшое окно в прихожей — она же кухня и место для сушки белья. Стены облицованы кафелем.

За ней небольшая комнатушка, чуть ли не четверть пространства которой занимает массажное кресло. Топчан, плазма, маленький алтарь. Здесь Чой-Доржи живет, медитирует, молится утром и вечером.

Наверху есть хорошее просторное жилье, но его он не успел доделать. Зимой в нем приходится включать кучу электрических батарей, а это дорого.

— Мне это напоминает наш маленький деревенский дом. И тут у меня всё под рукой: чайник, телевизор, — просто объясняет Чой-Доржи. Включает ютуб.

Дома Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Над буддийскими четками льются гитарные аккорды «Отеля Калифорния» в исполнении Eagles. Культовый рок-хит в позднем СССР, а потом и в России.

— Я, честно говоря, люблю иногда в песни тех времен погрузиться. Интересные такие были концерты. «Пинк Флойд» слушаю, они даже к нам в Москву приезжали, помните, — говорит Чой-Доржи. Он увлеченно подпевает на английском и как будто забывает о моем присутствии, погружается во времена своей молодости.

Разговариваем. Больше про жизнь, людей, с которыми встречался, и о происходящем сейчас.

Вспоминает моменты, когда был с самим Далай-ламой. Говорит: «Это величайший человек планеты, Далай-лама. Я всегда хочу походить на него, не внешне, конечно. А в его простоте, в общении — в этой его доброй веселой манере. Он, когда общается, пошутить любит, и очень искренне так. Это мне сильно импонирует».

Внутри храма Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Папа Римский давал нам аудиенцию»

— Его Святейшество давал в Индии большое учение, там, представьте, несколько тысяч людей со всего мира. И нас, монахов из России, он поближе к себе рассадил. Потом меня подозвал, чтобы я помог ему спуститься. Мне очень приятно было. Это первая была такая тесная встреча, я всегда ее вспоминаю, — рассказывает Чой-Доржи. — А когда я был на должности в Иволгинском дацане, ездил на международные конференции, всегда выступал в защиту Его Святейшества. И на встрече в Ватикане с Папой Римским Иоанном Павлом я тоже в его защиту несколько слов сказал.

Далай-лама XIV живет в Индии в политическом изгнании с 1959 года, куда он бежал из Тибета после подавления китайскими войсками тибетского восстания против власти КНР. Он продолжает проводить регулярные аудиенции и молебны.

И это тоже место для медитаций Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Как сама встреча прошла?

— Папа Римский давал нам аудиенцию, собрались религиозные лидеры из разных стран. Разговор получился очень интересный. Он сидит на троне, на подушке, вот так руку держит, и все подходят, целуют. Но целовать как-то для меня, честно сказать, по-буддийски не очень. В общем, подхожу в тупом смятении. А у меня с собой хадак был — шарф такой длинный — я его развернул и подал. Он так улыбнулся: «а, буддисты»… Поговорили с ним на английском. И потом я уже начал свои какие-то вопросы: «Вот вы очень великий человек на Земле. Помогите Его Святейшеству Далай-ламе, моему учителю, вернуться в Тибет». Он мне ответил что-то очень хорошее и теплое, вроде «ты не переживай, сынок». Сказал еще: «Мы с Далай-ламой очень хорошие, близкие друзья». Это в моей памяти очень сильно запечатлелось.

Хурал — коллективный молебен в буддийском храме Бурятии Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Помолчав, Чой-Доржи добавляет.

— На одной из последних встреч Его Святейшество Далай-лама поговорил со мной наедине. Я ему сказал: «Вы со мной так близко общаетесь, а мне очень стыдно бывает, что я очень мало знаний получил и мало что сделал». Он меня за руку взял и стал успокаивать: «Бывает очень много таких величайших лам, но они в основном для учения как бы созданы. А ты для своих очень много практического сделал».

Наш разговор прерывает монгольский повар: на кухне заканчивался газ в баллонах.

Грузим вместе с Чой-Доржи пустые емкости в багажник его БМВ (здесь он уже не стал отказываться от моей помощи), едем на заправочную станцию.

Лама из деревни принимает благословение Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Никогда не забывать религию своих предков»

На следующий день Чой-Доржи едет на большой хурал (коллективный молебен в буддийском храме Бурятии. — Прим. ред.) в тибетский дацан в Улан-Удэ. Его здесь знают. За благословением подходят ламы из деревень, они учились в Иволгинском дацане, и рядовые горожане, в основном старшего поколения.

Важно доделать ремонт в своем жилье Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

После застаю его с шуруповертом в руках — вместе с друзьями снова взялся доделывать свое жилище, в которое так пока и не въехал. Через пару часов идет показывать мне свою гордость: большой буддийский храм.

Он в точности похож на те, что строят в Тибете. Просторный, в несколько этажей. В нем Чой-Доржи иногда практикует один. Читает молитвы, медитирует.

Храм расписывал тибетский мастер Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Храм расписывал тибетский мастер из Дхарамсалы (город на севере Индии, где сейчас живет Далай-лама. — Прим. ред.). Он работает там в большом центре, где очень много художников и людей искусства практикует. Правда, не всё удалось закончить. И ковид помешал, и проблемы с деньгами. Но тибетские монахи ко мне приезжают, им очень нравится.

Практика Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Он наливает в тяжелые чаши воду, поджигает благовония: в их легком дыму играет солнце через панорамные окна, растворяет нерешенные проблемы там, за стенами.

Чтение мантр Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Ловлю себя на мысли, что говорим в основном про биографию, да про нынешние дела. Но вообще-то передо мной человек, который большую часть жизни посвятил в том числе изучению сложных философских буддийских трактатов. Эту тему Чой-Доржи старательно обходил.

Чаши подношений Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Ну, смотрите, буддизм в моду вошел. Люди приходят сюда, все хотят стать святыми почему-то. А мы в своей каше годами варимся. Я всегда здесь привожу в пример Его Святейшество. Он очень аккуратно к этому вопросу относится, говорит: «Постарайтесь никогда не забывать религию своих предков». Если можно, уважая религию своих предков, просто изучать буддизм, как философию, что-то познать, то так лучше всего делать.

Дацан Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Постараюсь очень долго жить»

На улице возле храма он собирает старые хий морины — священные флажки с изображением коня. Это символ удачи. В буддийских местах верующие любят развешивать такие. Эти уже истрепались, состарились от дождя и ветра.

Священные флажки Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Тут нужно много новой удачи.

— Я вот даже иногда лотерейные билеты покупаю, вдруг выпадет, будут деньги закончить всё это. Но это так, несерьезно всё, — смеется Чой-Доржи.

Он мечтает снова поселить в дацане монахов и, как это было когда-то, собирать много прихожан.

Ритуал Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Знаешь, я постараюсь очень долго жить, чтобы вот это возродить опять, чтоб монахи здесь жили в своем удовольствии. Пение лам… утром молитвы такие хорошие шли. Всегда народу много было, — говорит лама Чой-Доржи на прощание.