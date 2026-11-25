25 ноября состоялось заседание муниципалитета в Ярославле. Одной из тем для обсуждения стало введение туристического налога.

На слушание пришли и отельеры. Они вновь выступили против введения туристического налога, зачитали свои аргументы. Среди них предприниматели называли нестабильную экономическую ситуацию в стране и отток туристов. Заммэра по вопросам социально-экономического развития Елена Гудкевич, выступающая с докладом, на это ответила: «Я не услышала ни одного аргумента».

Туристический налог вводится по решению муниципальных властей. Его выплачивают гостиницы и отельеры с выручки от проживания, при этом он автоматически включается в итоговую стоимость номера (без учета НДС), а не взимается с постояльцев отдельно. Туристический налог введен в Рязани, Нижнем Новгороде, Курске, Самаре, Тюмени, городе Урюпинске Волгоградской области и других регионах России.

Если депутаты утвердят проект решения, налог будет введен в Ярославле с 1 января 2027 года. Речь идет о сумме 100 рублей с номера.