25 ноября состоялось заседание муниципалитета в Ярославле. Одной из тем для обсуждения стало введение туристического налога.
На слушание пришли и отельеры. Они вновь выступили против введения туристического налога, зачитали свои аргументы. Среди них предприниматели называли нестабильную экономическую ситуацию в стране и отток туристов. Заммэра по вопросам социально-экономического развития Елена Гудкевич, выступающая с докладом, на это ответила: «Я не услышала ни одного аргумента».
Туристический налог вводится по решению муниципальных властей. Его выплачивают гостиницы и отельеры с выручки от проживания, при этом он автоматически включается в итоговую стоимость номера (без учета НДС), а не взимается с постояльцев отдельно. Туристический налог введен в Рязани, Нижнем Новгороде, Курске, Самаре, Тюмени, городе Урюпинске Волгоградской области и других регионах России.
Если депутаты утвердят проект решения, налог будет введен в Ярославле с 1 января 2027 года. Речь идет о сумме 100 рублей с номера.
Тогда отельеры стали предлагать, какие правки можно внести в новый налог.
«Освободите от этого налога новые строящиеся объекты. Иначе им просто будет не выжить», — попросила директор ярославского филиала «Российской гостиничной ассоциации» Марина Карпова.
«Мы прекрасно понимаем, для чего нужен этот налог. Но в данной ситуации, когда падают цены на размещение, добавить туда туристический налог мы просто физически не сможем. Мы будем неконкурентоспособными. Подумайте про сезонность», — добавила гендиректор гостиницы ibis Елена Пустовая.
Депутат муниципалитета Сергей Смоленский в ответ на эти предложения призвал принять туристический налог, а дальше «мониторить ситуацию». По его словам, в закон можно будет внести правки.
Ранее в Министерстве культуры и туризма Ярославской области объяснили, зачем вводят туристический налог. Власти решились на такой шаг, опираясь на опыт других регионов страны.