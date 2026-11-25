Суд избрал меру пресечения в виде ареста губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Он останется под стражей до 23 января.
Чибиса обвиняют в хищении свыше 39 миллионов рублей, а также в растрате более миллиарда рублей. Средства, по версии следствия, были неправомерно использованы в ходе реконструкции дороги.
В случае признания вины губернатору может грозить до 10 лет лишения свободы. Ходатайство о заключении под стражу поступило от Следственного департамента МВД России. На заседании присутствовали супруга губернатора Евгения Чибис и его дочь, однако от комментариев они отказались.
Как рассказал корреспондент MSK1.RU, до и во время слушания супруги лишь переглядывались. Пообщаться им не позволили. Находясь в застекленном отсеке для подсудимых, Андрей Чибис жестами показывал дочери, что любит ее, — складывал руки в форме сердечка.
О задержании губернатора Мурманской области стало известно вечером 23 ноября. По данным СМИ, для проведения следственных действий Андрея Чибиса сняли прямо с трапа самолета. В Москву чиновник прибыл в рамках рабочей поездки.
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