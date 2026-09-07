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Человек погиб: в Ярославле избрали меру пресечения водителю «Мерседеса», влетевшему в остановку

У 18-летнего парня не было прав управлять машиной

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В Ярославле избрали меру пресечения водителю «Мерседеса» | Источник: читатель 76.RU, Екатерина Лещенкова / 76.RUВ Ярославле избрали меру пресечения водителю «Мерседеса» | Источник: читатель 76.RU, Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле избрали меру пресечения водителю «Мерседеса»

Источник:

читатель 76.RU, Екатерина Лещенкова / 76.RU

Водителя «Мерседеса», влетевшего в остановку на Тутаевском шоссе у ТЦ «Рио» 5 сентября в Ярославле, отправили в СИЗО. Об этом из зала суда передает корреспондент 76.RU.

«Суд, выслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Константина Старцева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 4 ноября 2026 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании домашнего ареста и запрета определенных действий судом отказано», — прокомментировали в пресс-службе Областного суда

Заседание прошло 7 сентября в Дзержинском районном суде.

Водителя «Мерседеса» отправили в СИЗО

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Парня обвиняют в нарушении лицом, управляющим автомобилем и не имеющим права управления транспортными средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ДТП на Тутаевском шоссе погиб 40-летний Евгений. Он был машинистом экскаватора и в то утро ждал автобус, чтобы поехать на работу. Водитель «Мерседеса» влетел в остановку, когда скрывался от патрульной машины. Прав на управление автомобилем у него нет. С места аварии в больницу также забрали двоих пострадавших. В иномарке сработали подушки безопасности. От машины мало что осталось.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклада от местного управления, а также передачи материалов дела из полиции в Следственный комитет. Парню, который был за рулем «Мерседеса», грозит до 12 лет лишения свободы.

Всё, что известно о смертельной аварии на остановке, публикуем в онлайн-трансляции.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Остановка Суд Мера пресечения
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Комментарии
28
Гость
23 минуты
Спасибо сотрудникам, что оперативно отработали эту ситуацию.
Гость
52 минуты
А где журналистское исследование биографии "героя"? Как он заработал на Мерседес в 18 лет?
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Гость
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