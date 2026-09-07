Страсти захлестнут по полной: 10 самых ожидаемых премьер турецких сериалов этой осени

Турецкие сериалопроизводители готовят нам много новинок, а этих актеров вы скоро увидите в совершенно новых ролях Источник: Мария Романова / Городские медиа; кадры из сериалов «Клюквенный шербет» (18+), «Запретный плод» (16+), «Основание: Осман» (16+)

С наступлением осени турецкие телеканалы запускают мощный конвейер сериальных новинок. На экраны возвращаются харизматичные и, безусловно, красивые актеры, которых уже успели полюбить российские зрители. Разбираемся, к каким проектам стоит присмотреться уже сейчас и какие из них могут появиться на российских стриминговых платформах уже этой осенью.

«Место, где восходит солнце»

Главный похититель женских сердец Бурак Озчивит, который со скандалом покинул исторический эпос «Основание: Осман» (16+) — поговаривают, у актера и продюсеров были разногласия по поводу гонорара, — возвращается на экраны в совершенно новом образе.

Cериал «Где восходит солнце» (16+) в лучших законах жанра рассказывает потрясающую историю любви, простирающуюся от Германии до знакомого поклонникам турдизи района Чукурова. В центре сюжета — месть, семейные тайны прошлого и борьба за власть между влиятельными кланами Аданы — региона на юго-востоке Турции. Кстати, вместе с Озчивитом в сериале сыграет Сибель Ташчыолу, которую поклонники знают по роли Пембе из «Клюквенного шербета».

«Тетя»

Кстати, держите еще одну новинку от создателей «Клюквенного шербета» (18+). Сценаристы Мелис Дживелек, Зейнеп Гюр и Мерве Гёнтем — авторы телехита, который уже четыре сезона занимает верхушки рейтингов, запускают новый проект. Он получил название, которое переводится дословно как «Половина матери», то есть «Тетя» (16+). Главную роль в этом сериале исполнит Бурджу Озберк.

В центре истории — женщина по имени Зейнеп. После смерти своей сестры Зерин в Германии (ну любят турки эту страну!) она отправляется в Каппадокию вслед за осиротевшим племянником Эге, который остался на ее попечении. Приехав туда, героиня оказывается в эпицентре жесткого противостояния местной влиятельной семьи. Сюжет объединит Али и Зейнеп, чьи пути пересекаются спустя восемь лет после трагедии, изменившей их жизни.

«Достоинство»

Актер, которого выгнали из «Клюквенного шербета», в сезоне-2026/2027 предстанет перед зрителями в новом проекте. Доукан Гюнгёр теперь будет сниматься в главной роли в сериале «Достоинство» (16+).

В центре сюжета — история уважаемой турецкой семьи, которая пытается сохранить свою честь и ценности в хаосе большого города. Сериал покажет борьбу членов семьи за выживание в меняющихся жизненных обстоятельствах и столкнет борьбу рабочей семьи за честь с миром богатого и влиятельного клана. Сама история начнется с пересечения судеб Мехмета и Симай — выходцев из совершенно разных миров. Впрочем, это амплуа Гюнгёру уже знакомо по роли Фатиха Унала.

«Соленый кофе»

В новом сериале этой осенью появится еще одна звезда «Клюквенного шербета» — Сеттар Танрыоген, который исполнил роль Абдуллаха Унала в первых сезонах. Впрочем, актерский состав получился поистине звездным: компанию Танрыогену составили Небахат Чехре из «Великолепного века» (16+), а также Эда Эдже и Шевваль Сам из «Запретного плода» (16+).

Проект «Соленый кофе» (16+) готов приоткрыть российским зрителям завесу тайн истинно турецких традиций. Название отсылает к свадебному обряду: во время помолвки невеста подает жениху кофе с щедрой порцией соли, а тот обязан выпить его до дна и не поморщиться, доказав готовность терпеть любые жизненные невзгоды ради любимой.

В центре сюжета — Гёзде, девушка из старинного и богатого стамбульского рода, и Мехмет, наследник крупного холдинга, только что вернувшийся из Америки. Решение пары пожениться сталкивает две семьи, которые в обычной жизни никогда бы не оказались за одним столом.

«Твоя любовь — огонь»

Вот еще один новый проект, куда ушла Озге Озаджар — яркая актриса из «Клюквы», которая сыграла Гёркем, скандальную вторую жену Фатиха. Он выйдет на экраны совсем скоро, и уже известно, что съемки проходят в Каппадокии.

Сериал «Твоя любовь — огонь» (18+) рассказывает историю страстной любви, где переплетаются семейные тайны, месть, запретные чувства и болезненная расплата с прошлым. Проект претендует на то, чтобы подвинуть конкурентов за эфирное время, ведь режиссерское кресло занял Мурат Сарачолу, известный по работе над турецким хитом «Однажды в Чукурова» (18+).

«Черный колодец»

Хорошая новость для тех, кому зашел «Далекий город» (16+) и сериалы про турецкую глубинку со своими патриархальными традициями. Съемки сериала «Черный колодец» (18+) пройдут в Сивасе — регионе в Анатолии.

В центре сюжета — прокурор Ферда, которая много лет назад была вынуждена бежать из родного дома из-за угрозы кровной мести и «убийства чести». Вернувшись ради брата в суровый сивасский горный район Дивриги, героиня сталкивается с призраками прошлого и пытается вырваться из круга жестоких местных традиций. Кстати, в турецкой прессе долго ходили слухи о том, что на главную мужскую роль хотели взять красавчика Бурака Дениза.

«Моя любовь — Черное море»

А для поклонников «Это море переполнится» (16+) в новом сезоне есть еще один сериал с северного побережья Турции. Сериал «Моя любовь — Черное море» (16+) расскажет историю кровавой вражды двух влиятельных черноморских кланов, начавшейся из-за неразделенной любви Хафизе и Дурали.

Спустя годы давняя ненависть затягивает и их внуков — Кузея и Зейшан — в фиктивный брак по принуждению. Оказавшись в эпицентре тайных заговоров, запретной страсти и желания отомстить, двое молодых людей будут вынуждены сделать выбор, который навсегда изменит судьбу их семей.

«Дорога домой»

Несколько человек после автомобильной аварии оказались в ловушке в заброшенной деревне в глухом уголке Турции. Они страдают от голода, страхов и необъяснимых событий, которые им преподносит дикая природа. Кроме того, им предстоит столкнуться с муками совести и прошлыми тайнами.

Мистические происшествия в деревне всё сильнее меняют восприятие реальности у главного героя сериала «Дорога домой» (18+) — Кемаля, который пытается собрать свою разрушенную жизнь воедино, и у других выживших, а отношения людей постепенно превращаются в первобытную борьбу за выживание.

В главных ролях — один из лучших актеров Турции Арас Булут Ийнемли, а его партнершей по съемочной площадке станет Нильпери Шахинкайя. Премьера восьмисерийного первого сезона намечена на 2027 год.

«Зеркало»

Сериал «Зеркало» (16+) рассказывает о событиях, которые начались после того, как Серра, считавшая свой брак с Сарпом и жизнь с двумя детьми идеальными, буквально поменялась местами с молодой и эффектной Дениз.

Еще одна захватывающая семейная драма, и в этом жанре турецким сценаристам и актерам, пожалуй, нет равных. Главные роли в этом сериале исполнят «стамбульская невеста» Аслы Энвер и «доктор в другой жизни» Ибрагим Челиккол.

«История одной жизни»