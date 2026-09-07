«Адский дискомфорт во время просмотра»: почему сериал «Чудо» с Идой Галич взбесил публику

За неделю сериал «Чудо» (18+) взлетел на первое место среди «Кинопоиска» и стал четвертым среди тысячи популярных сериалов Источник: IdaGalich / T.me

Пока реальная «королева марафонов» Елена Блиновская сидит в колонии, на экраны вышло «Чудо» (18+) — новый сериал с Идой Галич. Все ждали, что это будет громкое разоблачение инфоцыганства, а получили едва ли не апологетическое житие святой. Проект вызвал у зрителей когнитивный диссонанс и волну чистой ярости: создателей вовсю обвиняют в плевке в лицо правосудию, ведь главная героиня сериала буквально вызывает дождь в засуху и идет на суд, как Жанна д’Арк.

Давайте разберемся, что перед нами на самом деле — тонкая драма о природе человеческой веры или позорный памятник мошенникам, от которого у любого здравомыслящего скептика начинает дергаться глаз.

Шоубиз против критического мышления

Главная претензия скептически настроенных зрителей — создатели как будто откровенно пожалели «мать инфоцыганства». Вместо хлесткого сатирического разоблачения и демонстрации жестких мошеннических схем аудитории предложили глубокий психологизм. Многих откровенно вывело из себя, что главную героиню Мию пытаются выставить чуть ли не наивной жертвой манипуляций собственного брата, а не расчетливой бизнесвумен.

— В первых сериях инфоцыганка Мия показана как народная героиня, чуть ли не современный Иисус. А единственный скептик в лице копа выставляется несчастным и угрюмым дурачком, который, видите ли, не верит в магию, доброту и сказку, — пишет автор телеграм-канала «Культовые русские сериалы». — И всё это — на фоне кейса Блиновской и массового помешательства людей на сомнительных коучах. Такой баланс сил заставил меня испытывать адский дискомфорт во время просмотра. Как будто я, тоже скептик, часть ничего не понимающего меньшинства.

Добавьте к этому волну хейта в адрес Иды Галич, у которой нет профессионального актерского образования (ее затяжные драматические монологи понравились далеко не всем), и скандальный шлейф — предпоказ сериала устроили прямо в день рождения Елены Блиновской.

— Мне немного жаль, что большую часть сезона «Чудо» слишком осторожно обходит действительно острые углы. Создатели явно хотят оставить Мию неоднозначной, и как художественный прием это работает, — пишет зритель Александр Бондаренко. — Но вместе с неоднозначностью временами появляется и ненужная романтизация. Псевдопсихологическое влияние выглядит слишком красивым, слишком интеллектуальным и местами даже соблазнительным. А реальная опасность подобных фигур часто именно в том, что за красивой упаковкой скрывается гораздо более примитивный механизм: найти больное место человека и убедить его, что только ты знаешь, что с этим делать.

«Житие Блиновской» и плевок правосудию

Чем ближе сюжет продвигается к финалу, тем сильнее сериал уходит в отрыв от реальности, превращаясь, по мнению критиков, в опасный прецедент. Из банальной мошенницы экранная героиня трансформируется в мученицу.

— Влюбленный сотрудник спецслужб, страдающий алкоголизмом, пытается спасти «типа Блиновскую», а та просит: «Не надо». Идет на эшафот, как Жанна д'Арк. Пошлость и глупость. Финальная речь сотрудника спецслужб в суде — просто абсурд на уровне «Монти Пайтон» (12+). Финальная речь «типа Блиновской»: «Простите, что не оправдала ваших желаний, но я и не обязана была их оправдывать; я много на себя взяла, но просто не справилась». Дословно, — негодует автор телеграм-канал «Небожена».

Вязкая харизма и природа веры

Однако у «Чуда» нашлась и внушительная армия защитников, которые разглядели за поп-культурным фасадом сильную и дорогую драму. И первое, что они отмечают, — это как раз актерская игра Иды Галич. По мнению лояльной части критиков, Ида совершила мощный прорыв: она не скатилась в банальную карикатуру или пародию ужимок из соцсетей. Ее Мия получилась пугающе вязкой, харизматичной, но в то же время глубоко одинокой и потерянной женщиной.

— Не знала, какую оценку ставить. Вначале мне хотелось поставить 8, в серии 6–7-й хотелось поставить 5, в итоге я остановилась на 7 из 10. Во многом благодаря Галич, — говорит одна из зрительниц. — Мне понравилось, как она играла. Потому что со стороны кажется, что она не играла вовсе, ничего не делала, настолько актриса органично вписалась в эту роль, что игры как будто и нет.

Если принять правила игры авторов и не ждать от сериала документального суда, то «Чудо» раскрывается как крепкий детектив и исследование человеческой природы. Это история не столько про обман, сколько про то, почему люди так отчаянно хотят быть обманутыми. Почему в мире, полном кризисов, мы готовы нести последние деньги тем, кто пообещает нам легкое счастье? Картинку отлично дополняет сильный мужской каст — Денис Шведов в роли сомневающегося опера и Сергей Гилев, сыгравший «мутного» брата-продюсера.

— Еще одна сильная сторона — сюжет держится не только на главных героях. За 8 серий успели раскрыть и брата Олега, и Катю, и Пашу, и Кирилла — у каждого свой стержень и свой мотив, никто не стоит «для мебели», — говорит еще одна зрительница. — У многих эпизодических героев есть свои маленькие истории. А местного айтишника Пашу, который добывал агентам нужные сведения, сыграл Максим Жегалин — один из сценаристов сериала. Тоже любопытный штрих в этой истории.

Стоит ли смотреть сериал «Чудо»

«Чудо» — это определенно не легкая комедия под попкорн. Проект получился спорным, неуютным, местами откровенно злящим, но затягивающим. Если вы хотите увидеть однозначное осуждение блогерских махинаций, сериал может вас глубоко разочаровать. Но если вам интересна изнанка индустрии иллюзий, феномен массового безумия и качественная картинка, заставляющая покопаться в собственных скрытых желаниях — включайте. Как минимум равнодушным это зрелище вас точно не оставит.