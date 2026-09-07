«Это была раскаленная горячая трубка»: психолог МЧС — о работе в день гибели «Локомотива»

Психолог МЧС рассказала о дне, когда разбились игроки ярославского «Локомотива» Источник: архив УМВД России по Ярославской области, МЧС Ярославской области / Max.ru

Заместитель начальника отдела медико-психологического обеспечения главного управления МЧС России по Ярославской области Александра Щапова рассказала о работе в день, когда разбилась команда «Локомотив».

В 2011 году сотруднице было 23 года. В ее практике — это первое крупное ЧП. Она вспоминает, что информация о случившемся появилась в 16:10.

Включилась вся Россия

Как вспоминает девушка, руководство быстро приняло решение привлечь дополнительные силы — подключились специалисты из Ярославской областной психиатрической больницы, группировка психологов из Центра экстренной психологической помощи во главе с директором.

«Весь город тогда быстро включался. Вся область даже. Вся Россия. Информации было много, и она была вся разная. Вот этот поток, когда нужно вычленить. И, конечно, были некоторые моменты непонимания», — рассказала Александра Щапова.

Александра рассказала, что сама болела за «Локомотив» и знала команду поименно. От чего было еще тяжелее.

«Надо говорить о том, что мы тоже люди, нас это тоже очень тронуло. Вообще вся ситуация трагическая», — рассказала Александра.

Такой вот разрыв шаблона: ты вроде болельщик, это твоя команда. А здесь — ты специалист, который сейчас столкнется с человеческим горем. Александра Щапова Заместитель начальника отдела медико-психологического обеспечения главного управления МЧС России по Ярославской области

«Это была раскаленная горячая трубка»

Александра работала на горячей линии психологической поддержки. Специалисты сменяли друг друга. Звонки шли один за одним. Звонили родственники, сочувствующие, представители СМИ.

«Это была та самая раскаленная горячая трубка. Люди плакали, не стесняясь своих эмоций, просили что-то уточнить. Это были родственники и знакомые, которые тоже пытались в этом потоке получить достоверную информацию. Информации очень много. Она очень разная, она бывает вообще совершенно противоположная по смысловому значению», — рассказала Александра.

Рассказ Александры Щаповой Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

«Кто-то плачет, кто-то злится»

Александра была готова плакать вместе со звонившими. Останавливала мысль о том, что она старается помочь, выслушивала отчаявшихся и давала ответы на их вопросы.

«Иногда момент того, что человек позвонил, его не перебивают, — он же очень важен. Первые реакции — они разные. Кто-то плачет, кто-то злится. И когда мы были включены в деятельность, когда мы чувствовали себя нужными, что мы помогаем, стало легче», — рассказала Александра Щапова.

Благодаря этим мыслям эмоциональное напряжение специалиста отходило на второй план. Чтобы разгрузить себя, сотрудники психологической поддержки в конце рабочей смены обсуждали эмоции с психологами.

«Мы говорили о том, насколько это больно, насколько это трудно. Но наши эмоции не идут ни в какое сравнение с тем, что испытали родные. Проезжая периодически мимо аллеи, когда я вижу обелиски, вспоминаю о том дне. И то, что в тот момент была психологическая служба — не только МЧС России, но и других ведомств, — мне кажется, сыграло огромную позитивную роль», — рассказала Александра.