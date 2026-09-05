«Он был добрым парнем»: что известно о погибшем в ДТП с «Мерседесом» ярославце

Стало известно, кто погиб в ДТП на остановке Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, читатель 76.RU

Стало известно, кто погиб в ДТП с «Мерседесом» на остановке у ярославского ТЦ 5 сентября. Прощальные посты об этом завирусились в соцсетях 5 сентября.

В роковой момент на остановке ждал транспорт 40-летний Евгений — машинист экскаватора. Как рассказали близкие, он направлялся на работу, а после смены планировал устроить шашлыки с семьей.

«Он был добрым парнем и профессионалом своего дела — общительным и неконфликтным. Он был профессиональным машинистом экскаватора. Работал так филигранно, что казалось, будто он управляет не многотонной машиной, а хирургическими инструментами. Добрейшей души человек, он много лет прожил и проработал на Крайнем Севере — на сложнейших и опасных участках вечной мерзлоты, в том числе на стратегически важных объектах», — пишут в «Подслушано в Ярославле!» друзья Евгения.

Водитель «Мерседеса» влетел в остановку, когда скрывался от патрульной машины. С места аварии в больницу также забрали двоих пострадавших. В иномарке сработали подушки безопасности.

«Мы потеряли не только члена семьи, мы потеряли поддержку, опору, и надежду. Ребенок потерял отца, потерял возможность пойти к алтарю за руку с отцом, потерял возможность показать внуков, — пишут родные в Сети. — А он всего лишь ехал на работу… А после работы хотели на шашлыки.. Только теперь это вечный траур для нашей семьи».

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, и не имеющим права управления транспортными средством, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклада от местного управления, а также передачи материалов дела из полиции в следственный комитет.

По «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, и не имеющим права управления транспортными средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Все, что известно о смертельной аварии на остановке, публикуем в онлайн-трансляции.