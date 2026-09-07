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Да сколько же их тут? Задача с подвохом — проверьте, хватит ли вам 60 секунд на решение

Кажется, ответ очевиден, но именно поэтому многие ошибаются

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Только самые внимательные смогут пересчитать всех кошек в комнате | Источник: GPTТолько самые внимательные смогут пересчитать всех кошек в комнате | Источник: GPT

Только самые внимательные смогут пересчитать всех кошек в комнате

Источник:

GPT

Иногда самые коварные задачи выглядят так, будто решаются за пару секунд. Проверьте, сможете ли вы заметить подвох быстрее чем за минуту.

Представьте обычную квадратную комнату. В ней нет шкафов, диванов и прочей мебели, за которой мог бы кто-нибудь спрятаться. В каждом из четырех углов комнаты сидит по одной кошке. Все животные смотрят в центр и спокойно наблюдают друг за другом.

Теперь самое важное условие. Перед каждой кошкой находятся три другие кошки. Позади каждой кошки нет ни одной. Хозяин входит в комнату, оглядывается и решает пересчитать всех питомцев, чтобы убедиться, что никто не убежал.

Попробуйте сделать то же самое, но без бумаги, заметок и калькулятора. Сколько всего кошек находится в комнате?

Ответ

По одной кошке сидит в каждом из четырех углов. Поскольку все они смотрят в центр комнаты, каждая видит перед собой остальных трех животных.

Фраза «перед каждой кошкой находятся три другие кошки» не означает, что для каждой из четырех появляются еще три новых питомца. Речь всё время идет об одной и той же четверке.

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Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
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