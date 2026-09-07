Да сколько же их тут? Задача с подвохом — проверьте, хватит ли вам 60 секунд на решение

По одной кошке сидит в каждом из четырех углов. Поскольку все они смотрят в центр комнаты, каждая видит перед собой остальных трех животных.

Фраза «перед каждой кошкой находятся три другие кошки» не означает, что для каждой из четырех появляются еще три новых питомца. Речь всё время идет об одной и той же четверке.