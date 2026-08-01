«Первый блин было слушать просто невозможно». Как Nautilus Pompilius записывали легендарный альбом, сделавший их суперзвездами

В издательстве «Кабинетный ученый» вышли в свет книги Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока. 1957–1991» и «Свердловская рок-энциклопедия». Впервые читатели могли познакомиться с двухтомником, посвященным истории уральской рок-музыки, в 2016 году. С тех пор эти книги стали библиографической редкостью. Нынешнее издание — не перепечатка текста десятилетней давности, а практически новые книги. Оба тома стали на треть толще, в них появилась масса новой информации, новых фактов, новых иллюстраций.
Совсем скоро они появятся в книжных, а пока Е1.RU предлагает вниманию читателей отрывок из «Полной истории свердловского рока», посвященный событию, состоявшемуся ровно сорок лет назад, — записи самого знаменитого альбома Nautilus Pompilius «Разлука». Она проходила в июле 1986 года в подвале клуба Свердловского архитектурного института (Толмачева, 24).
В конце июня 1986 года, сразу после первого фестиваля Свердловского рок-клуба, «наутилусы» взялись за запись. Работа над новыми песнями шла еще с весны.
«В апреле я по делам приехал в Свердловск и зашел в клуб САИ, — вспоминал гитарист первого состава „Нау“ Андрей Саднов, распределившийся после САИ в Первоуральск. — Из ребят застал только звукорежиссера Андрея Макарова. Он рассказал, что Славка стал сочинять новый альбом с очень прикольными песнями, и процитировал: „Ален Делон не пьет одеколон“. Мне стало так кисло, и я подумал: „Слава, ну что за циркачество! Как ты мог опуститься до частушек? Нет, Слава, ты не прав!“ В таком расстроенном состоянии я пребывал до тех пор, пока не услышал уже записанный „Взгляд с экрана“. Всё встало на места, и я просто воспрял духом».
В начале июля работа над альбомом «Разлука» уже кипела вовсю. Еще в начале сессии стало ясно, что дело пахнет удачей. Саксофонист Алексей Могилевский привнес в музыку необходимую долю грамотно поданной танцевальной попсы с хорошим мелодизмом и необходимым хуком. При этом Леха не давил музыкальным образованием: «Именно поэтому я и пришелся ко двору. Пантыкин ведь тоже пытался что-то сделать с „Наутилусом“, но он так дернул одеяло на себя, что архитекторам стало страшно от собственной музыкальной дремучести. А тут вроде тоже музыкант пришел, но он объясняет понятно. Я, видимо, оказался хорошим педагогом и работал с ними по-простому: делай вот так, парень, и всё будет клево. И писалось всё влет!»
В тот период Могилевский выбивался из сил: каждое утро он уезжал в Первоуральск, где вместе со своим другом и однокурсником Николаем Петровым ваял первый альбом собственного проекта «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели». Вечером ему приходилось мчаться в Свердловск, чтобы ночью в составе «Наутилуса» записывать новую программу. В подвале клуба архитектурного института шла еженощная работа над тем, что в будущем стало «Разлукой».
До этого Андрей Макаров в основном рулил звуком лишь на репетициях «НП». Он бы покрутил ручки и на концертах, но концертов, увы, почти не было.
«На репетициях и во время записи демок была возможность что-то поискать, — рассказывал Макаров. — Так как у меня изначально не было никакой технической базы, мне было трудно сделать плотный звук, не понимая его природы. Приходилось самому разбираться, как добиться правильного звучания гитары. Я не сразу врубился, что ее надо подключать через комбик. Считал, что, если ее напрямую в пульт воткнуть, будет чище. Постепенно на репетициях стал получаться неплохой звук, и мы решили записать еще один альбом».
Имевшаяся в клубе аппаратура была пригодна разве что для репетиций, и техническую базу пришлось усилить. Звукорежиссер «Кабинета» Александр Полковник Гноевых предоставил коллегам свой пульт «Электроника», а Николай Грахов одолжил два рок-клубовских магнитофона «Олимп», которые тот же Полковник разогнал до 38-й скорости.
«Потом они оба из меня всю кровь выпили: „Андрей, когда вернешь?“ — смеялся Макаров. — Каждый день приходилось объяснять, что мы еще пишемся, и упрашивать, чтобы дали закончить. И так приходилось ломать голову, как бы имевшимися средствами добиться плотного современного саунда. Я тогда слушал в основном новую волну и электропоп. Мне очень нравился звук у Yello, и я пытался в „Рислинге“ и „Радиоле“ сделать подобное звучание».
Судя по отзывам «наутилусов», Андрей с задачей справился.
«
Помехи в работе возникали всё равно. Об одной непредвиденной паузе вспоминал клавишник Виктор «Пифа» Комаров: «Как-то ночью к нам в подвал Дима Тарик принес сделанный им первый в Свердловске радиомикрофон. Он был без шнура, только маленькая пипка-антенна болталась. Мы как раз тогда репетировали „Шар цвета хаки“. Бутусов начал орать в этот микрофон „Марш, марш левой!“ Где-то через полчаса раздался требовательный стук в дверь. Открываем — менты из расположенного по соседству Кировского РОВД. Оказывается, микрофон работал на их частоте. Они сидели в дежурке, ни о чем плохом не думали, и вдруг из всех динамиков жуткий вопль „Марш, марш левой!“ Пока они поняли, что происходит, Славины вопли выслушали раз восемь. Потом все вместе посмеялись. Парни были молодые, почти наши ровесники, а „Наутилус“ к тому времени уже пользовался небольшой, но известностью».
Подобные происшествия служили отличной разрядкой в разогнавшемся механизме рекорд-сессии. Запись альбома полным ходом двигалась к завершению. Сперва Слава хотел озаглавить его «Требующий ухода за собой и от себя». Новое название, по словам Пифы, появилось случайно.
«Макаров просто настраивал микрофон и попросил в него чего-нибудь поорать. Ну мы и начали вопить первое, что в голову пришло. А пришла нам народная песня „Разлука“. Изначально это была рабочая запись, на третьем куплете там даже слышно, как Слава ржет». С неделю эта запись просто валялась рядом с магнитофоном. «Я ее как-то включил и услышал такую кайфовую вещь, — рассказывал Макаров. — Настоящая бомба получилась! А вставить ее в альбом решил уже Слава. Сразу и название, и „Эпиграф“ появились».
Оформлял «Разлуку» однокурсник «наутилусов» Ильдар Зиганшин, который принялся экспериментировать над самими музыкантами.
«Он своим цепким умом вычленил в тексте народной песни главное: настоящая разлука — смерть, — вспоминал Умецкий. — Ильдар раздел нас по пояс, уложил на холодный бетонный пол, накрыл простыней, сбрызнул водой и, как из гипса, вылепил вместо наших лиц посмертные маски. Идея была такая: у смерти нет лиц, есть только маски. Мы приняли это с восторгом. Да, обложка мало кому понравилась: слишком блекло, слишком уныло, но в основе ее лежала отличная идея, замечательная именно с архитектурной точки зрения».
Кстати, мокрой простыней была замаскирована не вся группа. Вместо отсутствовавшего на фотосессии Могилевского справа лежал Андрей Макаров. У Бутусова была своя задумка оформления «Разлуки», он даже набросал эскиз, но тот не выдержал конкуренции с идеей Ильдара.
5 августа в клубе САИ собрались полтора десятка музыкантов и руководителей рок-клуба для прослушивания нового альбома «Наутилуса Помпилиуса». Эффект не был ошеломляющим: почти все песни уже знали по концертным выступлениям. Некоторые даже оценили «Разлуку» как неудачу, что видно по коллективной рецензии, опубликованной в самиздатовском «Свердловском рок-обозрении». В ней разбираются все песни «Разлуки», кроме двух — «Хлоп-хлоп» и «Скованные одной цепью». Дело в том, что на момент выхода журнала (март 1987 года) эти композиции еще не были залитованы (то есть не прошли литературную цензуру. — Прим. ред.).
Две крамольные песни были официально «удалены» из альбома (именно поэтому в «Свердловском рок-обозрении» о них и не упоминалось). Они не исполнялись на концертах еще полгода. В Свердловске одновременно ходили два варианта «Разлуки» — полный и официально-кастрированный. Судя по тому, что публика прекрасно знала и «Скованных…», и «Хлоп-хлоп», второй вариант альбома крутили только в обкомах, горкомах и управлениях культуры. За пределами Свердловска распространялась полная «Разлука» — дотянуться до других регионов у уральских цензоров руки были коротки…
«Разлука» принесла «Наутилусу» уже настоящую славу. Через несколько месяцев альбом тиражировался тысячами кооперативных студий в не поддающемся исчислению количестве копий. Эти песни вдруг стали символом времени. Всё сошлось, как на параде планет: музыка, тексты, аранжировки, вокал и настроения людей. Всё сошлось, и «Наутилус» выстрелил…