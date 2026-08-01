Дети обгорают быстрее: дерматолог объяснила, как правильно наносить солнцезащитный крем

Сколько солнцезащитных средств нужно ребенку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Когда-то солнцезащитный крем ассоциировался исключительно с отпуском у моря. Однако сегодня многие знают: SPF-защита стала обязательной в любом месте, если вы находитесь под лучами солнца. Специалисты напоминают: лучи солнца воздействуют на нас по дороге на работу, во время прогулки и даже в пасмурную погоду.

А больше всего под ним проводят время дети.

«Детям фотозащита также необходима, поскольку детская кожа более чувствительна к ультрафиолетовому повреждению», — предупредила дерматовенеролог и косметолог Екатерина Жарова.

SPF (Sun Protection Factor) — это показатель степени защиты кожи от ультрафиолетовых лучей, вызывающие ожоги и ускоряющие старение кожи.

Специалист в беседе с 76.RU предупредила, что врачи не рекомендуют наносить солнцезащитные средства на ребенка до шести месяцев.

Как защитить кожу ребенка летом

детям до шести месяцев лучше избегать прямого солнца, использовать закрытую одежду, головные уборы;

после шести месяцев допускается использование детских минеральных SPF-средств;

предпочтение отдается физическим фильтрам (оксид цинка, диоксид титана), которые создают на коже защитный «экран», отражающий солнечные лучи;

обновлять средство необходимо каждые два-три часа.

Наносить защиту от солнца нужно плотным слоем. Для это потребуется примерно одна чайная ложка средства для лица и шеи.

«После нанесения желательно подождать около 10 минут, чтобы средство успело равномерно распределиться и сформировать защитную пленку. Для контроля равномерности нанесения можно использовать специализированные зеркала с УФ-камерами», — поделилась Екатерина Жарова.

Врачи регулярно напоминают: загар может провоцировать рак. Кожа весной и летом требует внимания и защиты.