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Спорт ЧМ по футболу-2026 «Задушили» бельгийцев. Сборная Испании вышла в полуфинал на ЧМ-2026

«Задушили» бельгийцев. Сборная Испании вышла в полуфинал на ЧМ-2026

Всё решил гол, забитый на последних минутах матча

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Фабиан Руис забил первый мяч в матче против Бельгии | Источник: Fifa.comФабиан Руис забил первый мяч в матче против Бельгии | Источник: Fifa.com

Фабиан Руис забил первый мяч в матче против Бельгии

Источник:

Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке определился второй участник полуфинала. За проход туда боролись Испания и Бельгия. Как прошла игра и кто победил, читайте в нашем материале.

В начале матча игроки сборной Испании сразу забрали инициативу себе. Футболисты контролировали мяч, а игра больше проходила на половине поля бельгийцев. Только вот из своих перепасов, обводок и дриблинга испанцы не создавали опасных моментов у ворот Тибо Куртуа. Подходили к штрафной, били, но этого было недостаточно, чтобы вратарь «Реала» вступал в игру и совершал сложные спасения.

Активен на левом фланге был 18-летний полузащитник испанцев Ламин Ямаль. Он уверенно шел в обводки, убегал на скорости. Родри следил за центром поля. На правом фланге у испанцев было соперничество между Педро Порро и бельгийцем Жереми Доку.

На 30-й минуте испанцы забили гол. Быстрая и резкая атака пришла с правого фланга. Порро с Ямалем разыграли мяч между собой, полузащитник «Барселоны» дал в разрез защитнику «Тоттенхэма». Порро прострелил в центр штрафной, оттуда по воротам пробил одноклубник Ямаля — Дани Ольмо. Куртуа отбил мяч прямо на ногу Фабиану Руису, который не промахнулся.

Испанцы после забитого гола не расслабились и продолжили атаковать ворота бельгийцев. Была возможность забить Ямалю. Он исполнял штрафной в 20–23 метрах от ворот. Куртуа спас.

Шарль де Кетеларе сравнял счет в конце первого тайма | Источник: Fifa.comШарль де Кетеларе сравнял счет в конце первого тайма | Источник: Fifa.com

Шарль де Кетеларе сравнял счет в конце первого тайма

Источник:

Fifa.com

Неожиданно на 41-й минуте бельгийцы сравняли счет. Дважды футболисты сборной в атаке во время паса на левом фланге не попали в офсайд, что позволило им навесить мяч на Шарля де Кетеларе, которой опередил Пау Кубарси и забил головой. Это первый пропущенный гол испанцев на ЧМ-2026.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. У бельгийцев мало что получалось. Им приходилось больше обороняться. У ворот Унаи Симона не было никакой остроты, кроме одного единственного момента с голом.

Всё шло в пользу испанцев, они забили первыми, продолжали атаковать. Ямаль активизировался на правом фланге, но один навес на де Кетеларе всё испортил.

Во втором тайме игра стала чуть более открытой и динамичной. Появились острые моменты у ворот Куртуа. Атаки проходили через Ямаля, который раздавал и сам бил.

Футболисты сборной Бельгии выходили из обороны через длинный пас, но испанцы их быстро накрывали, возвращая себе мяч.

На 88-й минуте Кубарси пробил с дальней дистанции. Сенне Ламменс, который вышел на замену вместо травмированного Куртуа, отбил мяч перед собой. Первым на добивании оказался Микель Мерино. Так счет стал 2:1. Мерино снова забил в самой концовке игры. На прошлой стадии — в 1/8 финала — он так выбил из турнира португальцев.

За оставшееся время футболисты сборной Бельгии не смогли забить второй, уступив испанцам. Те провели дисциплинированный матч и впервые за 16 лет вышли в полуфинал. Там сборная Испания сыграет с Францией — это ремейк финала чемпионата Европы 2024 года.

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Радик Енчу
журналист 72.RU
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