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Лето В России ожидается аномальная жара — каким регионам готовиться к пеклу

В России ожидается аномальная жара — каким регионам готовиться к пеклу

Синоптики предупредили об очень душной погоде

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Столбик термометра в выходные поднимется до 37 градусов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтолбик термометра в выходные поднимется до 37 градусов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Столбик термометра в выходные поднимется до 37 градусов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В выходные дни на территории России сохранится аномальная жара. Синоптики предостерегли, что высокие температуры могут стать причиной происшествий.

11–12 июля сильная жара ожидается в Курганской области, где температура воздуха днем поднимется до +37 градусов. В Воронежской области — до 35 градусов. В то же время в Новосибирской области и Алтайском крае очень жаркая погода продержится с 11 по 14 июля. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Из-за жары с 11 июля повышенная, а местами даже чрезвычайная пожарная опасность, сохранится на юго-западе Приволжского федерального округа. В период с 11 по 13 июля такая угроза возможна на востоке Архангельской области, в Республике Коми, на территории Южного федерального округа, в Ставропольском крае, Томской области. О высоком риске природных возгораний метеорологи предупредили на западе Алтайского края, на севере Красноярского края, в Республике Тыва, на западе Иркутской области, в Якутии, на севере Хабаровского края и в Камчатском крае.

Погода летом 2026 года удивляет. Жару в считаные минуты сменяют дожди с порывистым ветром и молниями. Какие аномалии происходят в разных регионах России, рассказываем здесь.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Погода Жара Пожарная опасность Гидрометцентр Прогноз
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