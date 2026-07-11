С 1 сентября туристы получат больше гарантий — что изменится в оформлении путевок

Отправляющимся в отпуск предоставят больше сведений Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России начнут действовать новые правила, которые изменят привычный порядок работы туристического рынка. Представителям отрасли придется быть внимательнее к клиентам.

С 1 сентября в России вступят в силу обновленные правила продажи туристических услуг. Теперь туроператоры и турагенты обязаны будут предоставлять клиентам исчерпывающую информацию о возможных рисках, связанных с поездкой за границу.

«Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент станет информировать потребителя об иных, не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках, исходя из характера продукта», — пояснил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Роман Гареев.

В частности, представителей туристических компаний обязали подробно разъяснять путешественникам правила въезда в страну, местные обычаи и потенциальные угрозы. При этом договоры с покупателями путевок станут более детализированными, уточнил Гареев.

Сотрудники туристических компаний будут фиксировать все важные нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски возникновения спорных ситуаций в дальнейшем. Таким образом, новые требования призваны повысить прозрачность в отрасли, они устанавливают единые стандарты работы и четко определяют ответственность компаний перед клиентами, пишет РИА Новости.