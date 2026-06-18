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Происшествия Стали известны подробности эвакуаций из отделений банка в Ярославле: что там произошло. Видео

Стали известны подробности эвакуаций из отделений банка в Ярославле: что там произошло. Видео

Об этом сообщили в региональном УФСБ

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В Ярославской области эвакуировали людей | Источник: Жесть Ярославль / MaxВ Ярославской области эвакуировали людей | Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ярославской области эвакуировали людей

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В УФСБ России по Ярославской области рассказали подробности происшествий в ярославских отделениях банков, которые случились 17 июня.

«УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УМВД России по Ярославской области пресечена противоправная деятельность 40-летней жительницы Ярославля, причастной к совершению поджогов в трех отделениях банка по заданию украинских колл-центров», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленница задержана. Следственный отдел регионального УФСБ возбудил в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Злоумышленницу задержали

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Опубликованы кадры поджога

Источник:

Ярославль Главный / Telegram

Признание злоумышленницы

Источник:

Ярославль Главный / Telegram

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 июня в ярославских соцсетях появились сообщения об эвакуации в отделениях банков. Люди писали, что в одном из них якобы взорвалась коробка с фейерверками. К счастью никто не пострадал.

Позже в полиции сообщили, что неизвестная женщина, находясь в помещениях банков, намеревалась поджечь принесенную с собой жидкость.

По информации 76.RU, в одном из отделений она, действительно, смогла реализовать задуманное. Во втором отделении осуществить свой план женщине не удалось. Около третьего банка злоумышленница была задержана.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Банк Эвакуация Теракт
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Комментарии
2
Гость
10 минут
Скрепная дама
Гость
6 минут
В 60 лет жизнь только начинается
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