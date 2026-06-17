Эвакуировали 200 человек: что случилось в одном из офисов банка в Ярославле — подробности

В Ярославской области Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ярославле 17 июня из-за задымления в офисе банка в Кировском районе эвакуировали людей. Об этом сообщили очевидцы около 16:45, опубликовав фотографии в одном из городских пабликов.

«По всей видимости эвакуация, стоит толпа народа. Приехала полиция», — написал автор снимков.

Под одним из постов появилась информация, что в здание подложили коробку с фейерверком. Его взрыв якобы и спровоцировал задымление в офисе.

«Мы услышали хлопки, около 6-8 штук, и крики людей, а потом все побежали вглубь здания. Была паника, нам девушка-менеджер, которая с нами выбежала, своим ключом открыла дверь в подсобке. Мы там все и сидели. Потом минут через 15 мы узнали, что кто-то намеренно положил в зале коробку с фейерверками с большим зарядом», — рассказала одна из свидетельниц происшествия.

«Коробка с фейерверками взорвалась», — написала в комментариях одна из пользовательниц Марина.

«Взрыв был», — оставила похожий комментарий Мария.

Однако в полиции наличие взрыва от фейерверка не подтверждали. В пресс-службе УМВД России по Ярославской области рассказали, что после сообщения о дыме отправились на место. По предварительной информации, пострадавших не было.

В офисе посыпалась штукатурка Источник: Жесть Ярославль / Max

Как рассказали в областном МЧС, к офису банка было направлено четыре пожарные машины и четырнадцать сотрудников.

«Из здания эвакуировали около двухсот человек. Все обстоятельства выясняют дознаватели МЧС России», — уточнили корреспонденту 76.RU в пресс-службе.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются.

Около 18 часов вечера от происшествия не осталось и следа. Банк продолжил работать в штатном режиме.

Пожарные машины уехали Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Сейчас с банком все в порядке Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU