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Происшествия Эвакуировали 200 человек: что случилось в одном из офисов банка в Ярославле — подробности

Эвакуировали 200 человек: что случилось в одном из офисов банка в Ярославле — подробности

Публикуем информацию от полиции и МЧС

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В Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / MaxВ Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ярославской области

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В Ярославле 17 июня из-за задымления в офисе банка в Кировском районе эвакуировали людей. Об этом сообщили очевидцы около 16:45, опубликовав фотографии в одном из городских пабликов.

«По всей видимости эвакуация, стоит толпа народа. Приехала полиция», — написал автор снимков.

На месте заметили пожарную технику | Источник: Жесть Ярославль / MaxНа месте заметили пожарную технику | Источник: Жесть Ярославль / Max
У здания банка стояла толпа | Источник: Жесть Ярославль / MaxУ здания банка стояла толпа | Источник: Жесть Ярославль / Max

Под одним из постов появилась информация, что в здание подложили коробку с фейерверком. Его взрыв якобы и спровоцировал задымление в офисе.

«Мы услышали хлопки, около 6-8 штук, и крики людей, а потом все побежали вглубь здания. Была паника, нам девушка-менеджер, которая с нами выбежала, своим ключом открыла дверь в подсобке. Мы там все и сидели. Потом минут через 15 мы узнали, что кто-то намеренно положил в зале коробку с фейерверками с большим зарядом», — рассказала одна из свидетельниц происшествия.

«Коробка с фейерверками взорвалась», — написала в комментариях одна из пользовательниц Марина.

«Взрыв был», — оставила похожий комментарий Мария.

Однако в полиции наличие взрыва от фейерверка не подтверждали. В пресс-службе УМВД России по Ярославской области рассказали, что после сообщения о дыме отправились на место. По предварительной информации, пострадавших не было.

В офисе посыпалась штукатурка | Источник: Жесть Ярославль / MaxВ офисе посыпалась штукатурка | Источник: Жесть Ярославль / Max

В офисе посыпалась штукатурка

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Как рассказали в областном МЧС, к офису банка было направлено четыре пожарные машины и четырнадцать сотрудников.

«Из здания эвакуировали около двухсот человек. Все обстоятельства выясняют дознаватели МЧС России», — уточнили корреспонденту 76.RU в пресс-службе.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются.

Около 18 часов вечера от происшествия не осталось и следа. Банк продолжил работать в штатном режиме.

Пожарные машины уехали | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUПожарные машины уехали | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Пожарные машины уехали

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Сейчас с банком все в порядке

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Ранее в популярном ярославском парке оцепили территорию из-за подозрительной коробки. На место выезжала Росгвардия и прочие спецслужбы.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Банк Полиция Эвакуация МЧС Дым
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Сотрудники охраны обязаны смотреть в оба глаза, чтобы никто ничего не подкладывал и т.д.
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Гость
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