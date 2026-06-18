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Происшествия В Ярославской области грузовик врезался в здание. Кадры ДТП

В Ярославской области грузовик врезался в здание. Кадры ДТП

Авария произошла в селе Петровское

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В Ярославской области грузовик въехал в здание | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.comВ Ярославской области грузовик въехал в здание | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com

В Ярославской области грузовик въехал в здание

Источник:

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com

В Ярославской области грузовик врезался в здание в селе Петровское в Ростовском округе. ДТП произошло 17 июня в 19:30.

По информации полиции, на трассе М-8 столкнулись легковой автомобиль KIA и грузовик Howo. На кадрах с места аварии видно, большегруз задел здание у проезжей части, частично снес жалюзи у окна первого этажа.

«Пострадавших нет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Как пишут в соцсетях, ДТП произошло в центре населенного пункта | Источник: Шёпот улиц Петровское (Яр.обл. Ростовский р-н.) / Vk.comКак пишут в соцсетях, ДТП произошло в центре населенного пункта | Источник: Шёпот улиц Петровское (Яр.обл. Ростовский р-н.) / Vk.com

Как пишут в соцсетях, ДТП произошло в центре населенного пункта

Источник:

Шёпот улиц Петровское (Яр.обл. Ростовский р-н.) / Vk.com

Сейчас проходит проверка, устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ярославской области ночью 16 июня произошла смертельная авария. ДТП случилось в 23:55 на 2-м километре окружной дороги Переславля-Залесского. На трассе М-8 столкнулись легковой Mitsubishi Outlander грузовик «Daf Xf». После этого легковушку откинуло в стоящий на обочине КАМАЗ. В результате ДТП 66-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander и 64-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Также мы писали про ДТП на трассе Глебовское — Долгуново Ярославского района, в котором погибла 42-летняя многодетная мама. Трагедия произошла около 20:35 13 июня.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Грузовик китайский. Слушается руля плохо. Вот и результат.
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