«Остались сиротами»: многодетная мама погибла в ДТП под Ярославлем — фото

42-летняя многодетная мама погибла в ДТП на трассе Глебовское — Долгуново Ярославского района. Трагедия произошла около 20:35 13 июня.
В BMW X5 в тот вечер ехали четыре человека: за рулем был 51-летний водитель, а с ним трое пассажиров, в том числе ребенок. По предварительной информации ГИБДД, мужчина не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги в кювет и перевернулась.
«В результате ДТП водитель BMW и 46-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в день аварии в Госавтоинспекции Ярославской области.
От удара о землю у BMW оторвало колесо, измяло кузов. Двух пассажиров — 9-летнюю девочку и 42-летнюю пассажирку — с травмами госпитализировали в больницу. Позже близкие сообщили, что женщина скончалась. В аварии выжил только ребенок.
«Три девочки в секунду остались круглыми сиротами. Из самых близких родственников у них есть только пожилой дедушка», — рассказала одна из подруг многодетной мамы.
Позже другая приятельница погибшей сообщила в соцсетях, что дети останутся со своим папой.
Был открыт сбор средств на организацию похорон и поддержку семьи погибшей. 16 июня 2026 года с многодетной мамой простились в Ярославле.
«Всем огромное спасибо за неравнодушие к случившейся трагедии. Благодарим за оказанную физическую, моральную и материальную поддержку. Благодаря вашей помощи удалось собрать значительную сумму для семьи», — написала подруга погибшей.
Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в ДТП.