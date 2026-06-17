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Происшествия «Остались сиротами»: многодетная мама погибла в ДТП под Ярославлем — фото

«Остались сиротами»: многодетная мама погибла в ДТП под Ярославлем — фото

О ее смерти сообщили подруги в соцсетях

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В ДТП разбилась многодетная мама | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ ДТП разбилась многодетная мама | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП разбилась многодетная мама

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

42-летняя многодетная мама погибла в ДТП на трассе Глебовское — Долгуново Ярославского района. Трагедия произошла около 20:35 13 июня.

В BMW X5 в тот вечер ехали четыре человека: за рулем был 51-летний водитель, а с ним трое пассажиров, в том числе ребенок. По предварительной информации ГИБДД, мужчина не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП водитель BMW и 46-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в день аварии в Госавтоинспекции Ярославской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла между деревнями Глебовское и Долгуново Ярославского района | Источник: «Яндекс Карты»По данным Госавтоинспекции, авария произошла между деревнями Глебовское и Долгуново Ярославского района | Источник: «Яндекс Карты»

По данным Госавтоинспекции, авария произошла между деревнями Глебовское и Долгуново Ярославского района

Источник:

«Яндекс Карты»

От удара о землю у BMW оторвало колесо, измяло кузов. Двух пассажиров — 9-летнюю девочку и 42-летнюю пассажирку — с травмами госпитализировали в больницу. Позже близкие сообщили, что женщина скончалась. В аварии выжил только ребенок.

«Три девочки в секунду остались круглыми сиротами. Из самых близких родственников у них есть только пожилой дедушка», — рассказала одна из подруг многодетной мамы.

Позже другая приятельница погибшей сообщила в соцсетях, что дети останутся со своим папой.

Иномарку смяло со всех сторон | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramИномарку смяло со всех сторон | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram
Часть вещей вывалилась из машины | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramЧасть вещей вывалилась из машины | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram
Плюшевая игрушка из машины лежала на земле | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramПлюшевая игрушка из машины лежала на земле | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram
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Заднее колесо прогнулось | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramЗаднее колесо прогнулось | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Был открыт сбор средств на организацию похорон и поддержку семьи погибшей. 16 июня 2026 года с многодетной мамой простились в Ярославле.

«Всем огромное спасибо за неравнодушие к случившейся трагедии. Благодарим за оказанную физическую, моральную и материальную поддержку. Благодаря вашей помощи удалось собрать значительную сумму для семьи», — написала подруга погибшей.

Кадры с места ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в ДТП.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Многодетная мама
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