Влетел сначала в грузовик, потом в КАМАЗ: в ДТП на трассе Ярославской области погибли два человека

В Ярославской области ночью 16 июня произошла смертельная авария. ДТП случилось в 23:55 на 2-м километре окружной дороги Переславля-Залесского.
66-летний водитель Mitsubishi Outlander ехал в сторону Ярославля, перед ним на трассе был грузовик «Daf Xf» с полуприцепом. Водитель на иномарке, вероятно, думал пойти на обгон, либо не выдержал дистанцию и врезался в ехавший спереди «Daf Xf», после чего кроссовер откинуло в стоящий на обочине КАМАЗ.
«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander и 64-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
Сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства происшествия в Переславском районе.
Ранее мы рассказывали подробности аварии в Заволжском районе Ярославля, в которой 23-летний водитель сбил 47-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что на капоте машины осталась глубокая вмятина, а с женщины слетела обувь.