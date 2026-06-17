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Происшествия Влетел сначала в грузовик, потом в КАМАЗ: в ДТП на трассе Ярославской области погибли два человека

Влетел сначала в грузовик, потом в КАМАЗ: в ДТП на трассе Ярославской области погибли два человека

Первые подробности ДТП

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Смертельная авария в Переславском районе забрала жизни двух людей | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MaxСмертельная авария в Переславском районе забрала жизни двух людей | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Смертельная авария в Переславском районе забрала жизни двух людей

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В Ярославской области ночью 16 июня произошла смертельная авария. ДТП случилось в 23:55 на 2-м километре окружной дороги Переславля-Залесского.

66-летний водитель Mitsubishi Outlander ехал в сторону Ярославля, перед ним на трассе был грузовик «Daf Xf» с полуприцепом. Водитель на иномарке, вероятно, думал пойти на обгон, либо не выдержал дистанцию и врезался в ехавший спереди «Daf Xf», после чего кроссовер откинуло в стоящий на обочине КАМАЗ.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander и 64-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

В аварии в Переславском районе погибли двое

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства происшествия в Переславском районе.

Ранее мы рассказывали подробности аварии в Заволжском районе Ярославля, в которой 23-летний водитель сбил 47-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что на капоте машины осталась глубокая вмятина, а с женщины слетела обувь.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Погибший Иномарка
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40 минут
Неудачный день
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41 минута
Вот куда все спешат?
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