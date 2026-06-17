Влетел сначала в грузовик, потом в КАМАЗ: в ДТП на трассе Ярославской области погибли два человека

Смертельная авария в Переславском районе забрала жизни двух людей Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В Ярославской области ночью 16 июня произошла смертельная авария. ДТП случилось в 23:55 на 2-м километре окружной дороги Переславля-Залесского.

66-летний водитель Mitsubishi Outlander ехал в сторону Ярославля, перед ним на трассе был грузовик «Daf Xf» с полуприцепом. Водитель на иномарке, вероятно, думал пойти на обгон, либо не выдержал дистанцию и врезался в ехавший спереди «Daf Xf», после чего кроссовер откинуло в стоящий на обочине КАМАЗ.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander и 64-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

В аварии в Переславском районе погибли двое Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства происшествия в Переславском районе.