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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Снова завыли сирены и объявлена беспилотная опасность в Ярославской области. Видео

Снова завыли сирены и объявлена беспилотная опасность в Ярославской области. Видео

Что происходит

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В Ярославле повторно зазвучали сирены | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле повторно зазвучали сирены | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле повторно зазвучали сирены

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области повторно завыли сирены. В первый раз они звучали 05:34, а затем в 10:49 18 июня. Одновременно со вторым сигналом губернатор Ярославской области сообщил об объявлении беспилотной опасности.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — проинформировал глава региона.

Михаил Евраев добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме, а подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

В Ярославле во второй раз за день завыли сирены

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Напомним, в Ярославской области в 05:34 18 июня была объявлена ракетная опасность. В 6:21 губернатор сообщил об отбое сигнала «Ракетная опасность». При этом было указано, что угроза беспилотной опасности сохранялась.

Все о ситуации с атакой БПЛА на Ярославскую область 18 июня — в нашем онлайн-репортаже.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Так скучно же! Вот нас кое кто и развлекает с 2022 года.
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Гость
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