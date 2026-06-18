Снова завыли сирены и объявлена беспилотная опасность в Ярославской области. Видео

В Ярославле повторно зазвучали сирены Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области повторно завыли сирены. В первый раз они звучали 05:34, а затем в 10:49 18 июня. Одновременно со вторым сигналом губернатор Ярославской области сообщил об объявлении беспилотной опасности.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — проинформировал глава региона.

Михаил Евраев добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме, а подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

В Ярославле во второй раз за день завыли сирены Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Напомним, в Ярославской области в 05:34 18 июня была объявлена ракетная опасность. В 6:21 губернатор сообщил об отбое сигнала «Ракетная опасность». При этом было указано, что угроза беспилотной опасности сохранялась.

Все о ситуации с атакой БПЛА на Ярославскую область 18 июня — в нашем онлайн-репортаже.