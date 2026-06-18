В Ярославской области ввели беспилотную опасность: следим за ситуацией в режиме онлайн

В Ярославле введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту в Туношне.

На сайте аэропорта сообщается, что первый пассажирский самолет здесь должен приземлиться в 13:00. Это рейс из Санкт-Петербурга компании «Руслайн». Назад в северную столицу он должен вылететь в 13:45. На онлайн-табло висит информация, что рейсы будут выполнены по расписанию.