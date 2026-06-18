В Ярославской области ввели беспилотную опасность: следим за ситуацией в режиме онлайн

Утром 18 июня в Ярославской области была объявлена ракетная опасность. Вскоре режим был снят, но продолжила действовать беспилотная опасность. В этом онлайне рассказываем, что происходит.
Где узнать об угрозе БПЛА и ракетной опасности
в канале «РСЧС Ярославская область» публикуется информация об угрозе применения в террористических целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной или ракетной опасности, а также об опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях;
мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.
федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).
В Ярославле введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту в Туношне.
На сайте аэропорта сообщается, что первый пассажирский самолет здесь должен приземлиться в 13:00. Это рейс из Санкт-Петербурга компании «Руслайн». Назад в северную столицу он должен вылететь в 13:45. На онлайн-табло висит информация, что рейсы будут выполнены по расписанию.
В 6:21 18 июня объявлен отбой сигнала «Ракетная опасность» на территории Ярославской области.
Временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
В Ярославской области объявлена ракетная опасность. Об этом в 05:34 18 июня сообщил губернатор Михаил Евраев. На улицах включили сирены.
Перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.