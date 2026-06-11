Обрушились на торговый центр, НПЗ — есть жертвы: дроны вновь атаковали российские регионы

Дроны повредили несколько частных домов Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

Из-за атаки дронов в Белгородской области погиб мирный житель, в Брянской и Курской есть раненые, ущерб получили объекты инфраструктуры. Массированную атаку отразила Москва — уничтожены более десятка БПЛА. Подробнее о последних ЧП читайте в нашем материале.

По сообщению оперштаба региона, в Белгородской области дроны прилетели в автомобили. В одной из машин погиб мужчина, его семья — супруга и 21-летний сын — ранены. Еще два человека пострадали от налетов на машины в хуторе Красиво, один — в селе Замостье.

В результате атак ущерб подсчитывают владельцы коммерческих строений, частных домов, хозпостроек, автомобилей, в том числе грузовых. В городе Шебекино, в частности, дрон сдетонировал на парковке — посечены пять машин. Здесь же загорелся склад.

Ранены два мирных жителя в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. БПЛА атаковали поселок Климово — удары пришлись на АЗС и торговый центр, заявил руководитель в «Макс».

В Курской области скончался один из трех человек, ранее пострадавших в результате атаки БПЛА на агрофирму. А в ходе очередной атаки получил ранения 73-летний пенсионер.

Налеты беспилотников отражают в Северском районе Краснодарского края. Там тушат нефтеперерабатывающий завод.

ПВО отражали атаки дронов, которые двигались в направлении Москвы. Всего с 10 июня удалось ликвидировать 41 беспилотный аппарат, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе». За последние часы их сбито 13. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

За 12 часов — с 08:00 до 20:00 по московскому времени — ПВО уничтожила 203 украинских БПЛА самолетного типа. География оборонных действий охватывала Самарскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Смоленскую, Тверскую области, Московскую область, Краснодарский край, Республику Крым, а также акватории Черного и Азовского морей.

Более 20 беспилотных летательных аппаратов удалось сбить во время отражения атаки на Севастополь, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.