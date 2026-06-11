Обрушились на торговый центр, НПЗ — есть жертвы: дроны вновь атаковали российские регионы

Из-за атаки дронов в Белгородской области погиб мирный житель, в Брянской и Курской есть раненые, ущерб получили объекты инфраструктуры. Массированную атаку отразила Москва — уничтожены более десятка БПЛА. Подробнее о последних ЧП читайте в нашем материале.
По сообщению оперштаба региона, в Белгородской области дроны прилетели в автомобили. В одной из машин погиб мужчина, его семья — супруга и 21-летний сын — ранены. Еще два человека пострадали от налетов на машины в хуторе Красиво, один — в селе Замостье.
В результате атак ущерб подсчитывают владельцы коммерческих строений, частных домов, хозпостроек, автомобилей, в том числе грузовых. В городе Шебекино, в частности, дрон сдетонировал на парковке — посечены пять машин. Здесь же загорелся склад.
Ранены два мирных жителя в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. БПЛА атаковали поселок Климово — удары пришлись на АЗС и торговый центр, заявил руководитель в «Макс».
В Курской области скончался один из трех человек, ранее пострадавших в результате атаки БПЛА на агрофирму. А в ходе очередной атаки получил ранения 73-летний пенсионер.
Налеты беспилотников отражают в Северском районе Краснодарского края. Там тушат нефтеперерабатывающий завод.
ПВО отражали атаки дронов, которые двигались в направлении Москвы. Всего с 10 июня удалось ликвидировать 41 беспилотный аппарат, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе». За последние часы их сбито 13. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
За 12 часов — с 08:00 до 20:00 по московскому времени — ПВО уничтожила 203 украинских БПЛА самолетного типа. География оборонных действий охватывала Самарскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Смоленскую, Тверскую области, Московскую область, Краснодарский край, Республику Крым, а также акватории Черного и Азовского морей.
Более 20 беспилотных летательных аппаратов удалось сбить во время отражения атаки на Севастополь, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
Ранее, ночью 10 июня, беспилотник нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Здание считается объектом культурного наследия. На восстановление знакового места выделят один миллиард рублей.